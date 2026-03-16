消委會24小時健身室｜Anytime Fitness月費較年會籍平均月費貴2倍

愈來愈多人將健身運動納入生活日常，24小時健身室如雨後春筍般湧現。消委會新一期《選擇》月刊整合全港11間24小時健身室，發現單月收費均高過12個月平均月費，不少價差達1至2倍。Anytime Fitness相差最大，單月月費連及其他額外費用為1,850元，貴12月會籍平均月費2倍。



除了Anytime Fitness外，還有4間健身室在基本月費外須另收入會費、電子鎖匙或匙卡費等，攤分該些成本後會推高平均月費，對只計劃購買較短期會籍的消費者影響較大。



消委會新一期《選擇》月刊整合全港11間24小時健身室，發現單月收費均高過12個月平均月費，不少價差達1至2倍，當中Anytime Fitness相差最大。（Anytime Fitness Facebook）

消委會整合本港11間24小時健身室資訊，拆解收費模式，各健身室單月收費介乎498元至1,850元，12個月平均月費介乎349元至783元。

消委會指，雖然各健身室均設有按月的收費模式，但當中5間在基本月費外還須另收入會費、電子鎖匙或匙卡費等，攤分該些成本後會推高平均月費，對只計劃購買較短期會籍的消費者影響較大。該類健身室包括Anytime fitness，單月月費連及其他額外費用包括電子鎖匙費及入會費為1,850元，貴12月會籍平均月費2倍。

另外還有MPower Fitness、4S Fitness、EFX24 3間計及額外收費後，單月月費較12月會籍平均月費貴1倍。本港最大健身室24/7 Fitness雖沒有額外收費，但單月月費亦較12月會籍平均月費貴約1倍。

消委會指出，計劃作長期鍛煉的消費者，選擇12個月會籍的平均月費一般會較為划算。在消委會調查的商戶中，以「Fit 24 Fitness」平均月費最低，為349元；最高則為「ONYX」，平均每月收783元。