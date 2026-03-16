快時尚Fast Fashion後遺？港每日棄堆填區衣物可塞1.75萬個行李篋

快時尚（fast fashion）品牌每月推陳出新，消費者為追趕潮流「入貨」，容易過度消費，造成浪費。消委會今日（16日）公布最新一期《選擇》月刊，引述環保署數據指香港每天約有400公噸紡織品被棄置於堆填區，數量相當於約1.75萬個塞滿衣物的行李箱。



消委會今日（16日）公布最新一期《選擇》月刊，引述環保署數據指香港每天約有400公噸紡織品被棄置於堆填區，數量相當於約1.75萬個塞滿衣物的行李箱。（資料圖片／梁鵬威攝）

報告揭近三分之一港人將舊衣扔進垃圾桶

消委會引述環保組織Redress 2025年報告資料，近三分之一港人曾直接將舊衣扔進垃圾桶；港人捐出的衣服中，有6至7成仍屬可穿狀態；即使是「不可穿」的舊衣，當中仍有超過 15% 具備升級再造或「纖維到纖維」循環再生的潛力。

升級再造（upcycle）指利用不可穿戴的舊衣直接改造成新服裝、藝術裝置、寵物用品及制服配件等；「纖維到纖維」（fibre to fibre）即衣服布料在不能再穿的狀態下被分解成纖維原料，重新再用。

消委會今日（16日）公布最新一期《選擇》月刊，引述環保署數據指香港每天約有400公噸紡織品被棄置於堆填區，數量相當於約1.75萬個塞滿衣物的行李箱。（資料圖片／梁鵬威攝）

消委會籲培養理性消費習慣

消委會提醒市民培養理性消費習慣，從源頭減少因款式過時或品質欠佳而過早淘汰衣物的情況；同時選擇使用回收物料或具可持續認證的產品，以減低對環境的負擔。消委會又呼籲市民延長衣物壽命，例如當拉鍊損壞時盡可能更換。

消委會建議，消費者可善用政府與社區組織提供的回收渠道，如民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」，或參與非政府機構的回收行動，確保舊衣物能獲妥善處理。

消委會今日（16日）公布最新一期《選擇》月刊，引述環保署數據指香港每天約有400公噸紡織品被棄置於堆填區，數量相當於約1.75萬個塞滿衣物的行李箱。（資料圖片／梁鵬威攝）

本地回收設施不足 環團倡政府業界合作

消委會指出，由於本地回收配套及設施不足，加上市民普遍習慣將舊衣直接丟棄，令許多原本具再生價值的物料最終只能被送往堆填區。

香港地球之友首席政策研究員洪藹誠稱，要從根本上轉變消費模式，仍有賴政府、非政府組織、學界及業界持續合作，並配合長遠教育與政策倡議。

WWF企業可持續發展主管何美娟表示，建議香港可考慮引入類似歐盟DPP的制度，要求所有出售的服飾配有可追溯的產地、原料及環境足跡等數據標示，讓消費者能以更可持續的角度選購產品。

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