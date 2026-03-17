中小學生超重肥胖率升至17.5%　近9成稱每日進食水果和蔬菜量不足

衞生署今日（17日）發表《學生健康服務2024/25學年周年健康報告》，結果顯示中小學生超重及肥胖普遍率達17.5%，較上學年度升0.4%，有近九成中小學生表示每日進食水果和蔬菜量不足。同時學童視力狀況隨年齡增長變差，其中小六生戴眼鏡比例55.1%，更有81.1%中學生表示上課日花最少兩小時玩電子產品娛樂，情況令人關注。



衞生署表示，免費周年健康檢查服務有助及早識別有健康或行為問題的學生，為他們適時提供建議和介入服務，最新學年已推行網上報名，尚未登記的學生可透過「香港政府一站通」提交網上申請。



《學生健康服務2024/25學年周年健康報告》顯示，學生超重及肥胖的普遍率為17.5%。（資料圖片／廖雁雄攝）

衞生署公布，2024/25學年期間，有約25.6萬小學生及17.2萬名中學生，到衞生署的學生健康服務中心接受免費周年健康檢查服務，包括生長監測、視力、聽力及脊柱側彎篩查；健康行為、心理及社交健康的健康評估問卷；個人健康輔導；健康教育及疫苗補種。

中學生超重及肥胖通遍率17.9% 小學生17.2%

衞生署自2024/25學年起，按照更新版本的「香港2020生長圖表」監測兒童及青少年的生長狀況。周年健康檢查結果顯示，香港學生的體重問題仍然普遍，學生超重及肥胖的普遍率為17.5%，較2023/24學年的高0.4個百分點，小學生及中學生超重及肥胖的普遍率分別是17.2%及17.9%，較2023/24學年高。

89.4%中小學生表示每日進食水果和蔬菜量不足

至於蔬果進食量和體能活動方面，數據與上一學年相若，2024/25學年共有89.4%的學生表示每天進食水果和蔬菜量不足，小學生平均少於4份、中學生平均少於5份。而體能活動方面，有93.6%的學生表示每天沒有進行最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，顯示學生體能活動量不足。

《學生健康服務2024/25學年周年健康報告》顯示，學生超重及肥胖的普遍率為17.5%。（資料圖片／廖雁雄攝）

學童視力狀況隨年齡增長變差 小六學生戴眼鏡達55.1%

衞生署又指，與2023/24學年相比，學生的視力狀況仍然令人關注，小一學生戴眼鏡的比例為14.5%，與上一學年的數字的14.3%相若，遠高於新冠疫情前約11%，另外高年級學生配戴眼鏡的比例較高，小六學生戴眼鏡的比例高達55.1%。

2024/25學年的視力測試中，中小學生共有17.3%因未能通過初步視力測試，或因其他眼睛或視力問題，需要接受衞生署或私家視光師進一步評估。愈高年級學生需要戴眼鏡或未能通過上述測試的比例愈高，顯示學童視力狀況隨年齡增長而變差。

《學生健康服務2024/25學年周年健康報告》顯示，學生超重及肥胖的普遍率為17.5%。（資料圖片／廖雁雄攝）

81.1%中學生上課日會花最少兩小時玩電子產品

衞生署續指，長時間使用電子屏幕增加近視的風險，2024/25學年共41.8%小學生表示在上課日會花兩小時或以上，使用互聯網或電子屏幕產品作為娛樂用途，雖然較2023/24學年的43.3%有所下降，但高於新冠疫情前約30%。

而中學生方面的比例高達81.1%，情況令人關注，不少研究均表明戶外活動不但可預防兒童近視問題，亦可延緩近視加深。衞生署參考國際間的指引，建議6至12歲的兒童應限制每天少於兩小時使用電子屏幕作娛樂用途。

長時間使用電子屏幕增加近視的風險。（資料圖片）

2.1%學生過去一年曾遇網上欺凌 較上年度低0.9個百分點

此外，逾九成小學生及中學生表示在2024/25學年家庭和學校生活愉快，較上一學年高，惟仍有2.1%學生表示在過去一年曾遭遇網上欺凌，較上一學年的3.0%低；另外過去一年曾計劃自殺或試圖自殺的學生分別有1.6%及0.7%，同樣較上一學年的2.2%及1.0%低。

接受周年健康檢查服務的學生中，有1.0%獲轉介至衞生署學生健康服務的臨床心理學家、專科診所或其他合適的機構，以作進一步評估及處理其心理和行為問題。

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君。（資料圖片／梁鵬威攝）

張竹君︰兒童及青少年超重或引發心理和社交問題

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君表示，兒童及青少年超重對健康造成負面影響，並與患上多種非傳染病相關，包括二型糖尿病、心血管疾病及某些癌症等，亦可能引發心理和社交問題，影響學生學業表現及生活質素。署方會持續透過學生健康服務中心，為有需要的學生提供體重管理及營養輔導建議。

張竹君強調，免費周年健康檢查服務有助及早識別有健康或行為問題的學生，為他們適時提供建議和介入服務，除了每位學生可了解自身的健康狀況外，署方會定期分析取得的數據，監測全港學生的整體健康狀況及相關趨勢，並向公眾發放有關資訊，以提高大眾對學生健康的關注。

學生健康服務今年度推網上報名 可政府一站通交申請

為配合政府推動電子政府服務的政策，學生健康服務於2025/26學年正式全面推行網上報名，簡化申請流程，尚未登記的學生可以透過「香港政府一站通」提交網上申請，亦可填妥參加表格及同意書，連同所需文件透過電郵郵寄或傳真至所屬學生健康服務中心。