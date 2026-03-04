世界肥胖日｜51.3%港人超重　衞生署首「體重管理行動」推15目標

今日（4日）是世界肥胖日，香港衞生署稱為積極響應國家「體重管理年」部署和世世衞「遏制肥胖症加速計劃」全球框架，港府藉「世界肥胖日」推出香港首份《體重管理行動計劃》，提出五項方針，匯聚多個政策局和部門的力量，促進中西醫協作，銳意透過不同活動和方法落實15項具體目標，全方位推動全港體重管理。



衞生署約每五年進行一次人口健康調查，其間亦會進行健康行為調查作恆常監測，在最近一次人口健康調查，即2020至22年度，當時18至84歲人士的超重及肥胖普遍率為51.3%，高於2014至15年度的47%。

首份《體重管理行動計劃》15項具體目標包括全方位推動全港體重管理，目標包括普及體重管理意識；整合醫療服務，提供體重管理支援；於各類公共場所設置體重量度設備及使用指引，協助市民養成定期監測體重的習慣等。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日指，肥胖是一個全球性問題，港府一直關注肥胖對市民健康帶來的不良影響，並全方位推廣健康生活模式，去年十月成立跨部門體重管理工作小組，統籌醫療衞生、教育、康樂文化、城市規劃等政策範疇，推動政、商、學、社跨界協作。

徐樂堅指，工作小組會按年度主題分階段落實措施，並透過關鍵績效指標持續檢視進展，全面有效地落實《體重管理行動計劃》。徐樂堅強調，計劃以科學實證為基礎，構建一個貫穿全生命周期、覆蓋全社會環境的系統性策略，從孕期營養、學齡期的習慣養成、職場成年人的健康管理，到銀齡階段的機能維持，在人生每一個關鍵點提供適切支援。

徐樂堅形容更重要的是，計劃致力強化基層醫療的「守門人」角色，將促進中西醫協作，並透過「醫健通」平台協助市民管理健康和整合健康數據，讓傳統智慧與現代實證醫學相輔相成，共同守護市民健康。

《體重管理行動計劃》為期三年，按年度訂立不同主題，包括「提高意識」、「積極改變」和「持續成為生活的一部分」，以系統化及循序漸進的方式穩步落實五項方針和15項具體目標。

醫健通「e+生活」3.21推「日行萬步」步行挑戰

首年的主題為「提高意識」，政府將於本月21日起透過醫健通「e+生活」健康挑戰平台恆常舉行「日行萬步」步行挑戰，鼓勵市民與親友探索不同特色路線，將體能活動融入生活，同日於西九文化區藝術公園海濱西草坪舉辦「體重管理×日行萬步挑戰」啓動禮暨嘉年華，向各年齡層的家庭推廣健康生活方式。