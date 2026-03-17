Yahoo證實4月起分階段停香港媒體內容業務：因應全球業務持續調整

消息指，雅虎於1999年在香港成立的分站雅虎香港（Yahoo! Hong Kong），將「縮減」Yahoo新聞及財經新聞等媒體業務。雅虎香港今午（17日）回應《香港01》指，因應公司全球業務的持續調整，今年4月起將分階段停止在香港的媒體內容業務，預計今年稍後完成。



消息指Yahoo HK媒體業務4.1起低度運作。（網頁截圖）

消息指，雅虎於1999年在香港成立的分站雅虎香港（Yahoo! Hong Kong）今日（17日）與內容及商業部門人員召開會議，交代Yahoo HK將「縮減」Yahoo新聞及財經新聞等媒體業務，4月1日起轉低度運作，新聞部大部份全職員工將於3月31日遣散，包括銷售部員工，有員工今日已收到相關通知。

據悉，Yahoo新聞的內容供應商在3月31日後仍會提供內容，Yahoo HK有小部份員工會在過渡期繼續維持首頁運作，過渡期暫定至6月，估計目前的30至40人全職員工，3月31日後可能會減少三分之二。

雅虎香港YouTube頻道今年2月5日疑上傳最後一條影片，至今再無更新頻道。（網頁截圖）

雅虎香港︰Yahoo Mail及Yahoo Search如常

雅虎香港回應指，今年4月起將分階段停止在香港的媒體內容業務，預計今年稍後完成，此舉乃因應公司全球業務的持續調整，而Yahoo Mail及Yahoo Search（即雅虎電郵及搜尋功能）不受影響，將繼續在香港如常運作。