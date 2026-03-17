直擊房協安置屋邨樂嶺都匯　100附露台兩房單位供宏福苑居民選購

房協專用安置屋邨「樂嶺都匯」落成，其資助出售項目「樂嶺軒」今個月內開始交樓。696個資助出售單位中，有100個兩房單位將預留給房屋局「特設銷售計劃」，供受宏福苑大火影響的居民認購。房協今日展示「樂嶺軒」其中兩個三房單位及兩房單位，分別達686及496平方呎，均涵蓋一個露台及工作平台，已設置冷氣及基本廁具。



財政司副司長黃偉綸出席「樂嶺都匯」落成典禮時稱，政府發展北部都會區，約1,000戶住戶需要遷離，如沒有專用安置屋政策，發展北都會「舉步維艱」。



去年7月落成的房協專用安置屋邨「樂嶺都匯」，其資助出售項目「樂嶺軒」今個月內開始交樓。（葉志明攝）

「樂嶺都匯」靠近粉嶺地鐵站。（葉志明攝）

「樂嶺都匯」於2025年7月落成，共設3座，包括資助出售項目「樂嶺軒」、出租項目「樂嶺樓」，以及長者安居樂項目「盛頤居」。（葉志明攝）

「樂嶺軒」屬資助出售樓宇 三房單位689平方呎

「樂嶺都匯」於2025年7月落成，共設3座，包括資助出售項目「樂嶺軒」、出租項目「樂嶺樓」，以及長者安居樂項目「盛頤居」。

「樂嶺軒」共有696個單位，包括一房、兩房及三房單位，面積介乎300至689平方呎。當中100個兩房單位已預留予房屋局「特設銷售計劃」，供宏福苑受影響居民認購。

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三房單位設一個22呎露台及16呎工作平台 主人房有浴室

房協今展示其中兩個三房單位及兩房單位，均已配備冷氣及廁具。其中三房單位686平方呎，設一個22呎露台及16呎工作平台，並有一個主人浴室及一個普通浴室，前者配備浴缸。

三房單位686呎，設一個22呎露台及16呎工作平台。（葉志明攝）

三房單位實用面積686平方呎，圖示客廳。（葉志明攝）

三房單位實用面積686平方呎，圖示客廳。（葉志明攝）

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兩房單位面積與宏福苑單位相若

兩房單位則有496平方呎，與宏福苑單位相若，同設一個22呎露台及16呎工作平台。單位有一個主人睡房及一個普通睡房。

兩房單位則有496呎，同設一個22呎露台及16呎工作平台。（葉志明攝）

兩房單位則有496呎，圖示客廳。（葉志明攝）

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房協主席凌嘉勤：供宏福苑居民單位安排由房協會與政府協商

房協主席凌嘉勤稱，之所以預留兩房單位給宏福苑居民，是考慮到單位面積與宏福苑單位相若，整體安排房協會與政府協商。他另外指，推動北部都會區發展需要大量安置單位，房協會與政府持續商討，發展有關類型的屋邨。他稱，現時粉嶺及洪水橋的項目反應理想，合乎房協預期。

啟德、馬頭角和竹園同樣設安置屋邨

財政司副司長黃偉綸參加落成典禮時指，房協目前在新界有3個專用安置屋邨，除了粉嶺的「樂嶺都匯」，還有洪水橋和古洞北的項目；市區亦有3個興建中項目，分別位於啟德、馬頭角和竹園，還有兩個規劃中，合共可提供1.5萬個安置單位。

他又稱，政府仍在構想北都其他安置屋邨，指如果沒有這個政策，發展北都會「舉步維艱」。