急症室加價｜640宗費用減免申請被DQ　有家庭被揭少報43萬資產

急症痓等公營醫療收費改革今年元旦起實施，醫院管理局共批出接近20萬宗費用減免，超過640宗申請並不符合申請資格，大部分涉及入息或資產超出限額。局方今日（17日）披露，其中一宗少報一半、43萬元資產，總額86萬元，超額18萬元，已要求當事人清繳應繳的醫療費用；另有一對夫婦查核後，資產超額7萬元，申請減免不成功。



醫管局指，如發現有欺詐成分，會要求申請人清繳所有應繳的醫療費用，並將個案轉交執法部門跟進。



公營醫療收費改革今年元旦起實施，包括將急症室收費改為免費及需繳400元的兩級制。(資料圖片/夏家朗攝）

已批出接近20萬宗費用減免

醫管局表示，截至3月13日，共批出接近20萬宗費用減免，包括107,348宗已完成評核後批出減免證明書的個案，以及92,491宗有條件減免的個案，至今有約24,000宗有條件減免個案已完成補交證明文件的程序。醫管局發現超過640宗申請，並不符合申請資格，大部分涉及入息或資產超出限額。

截至3月13日，醫管局共批出接近20萬宗費用減免，包括107 348宗已完成評核後批出減免證明書的個案，以及92 491宗有條件減免的個案。（資料圖片/羅國輝攝）

3人家庭實際有86萬元資產 比呈報多一倍 醫管局追收應繳醫療費用

醫管局指，其中一宗個案涉及一個三人家庭，申請時報稱家庭沒有入息及只擁有43萬元資產，申請後獲發有條件全額減免。經審查補交證明文件後，確認部分資產未作申報，家庭實際擁有逾86萬元資產，超出適用於該個案682,000元的資產限額。醫管局已取消有關病人獲發的有條件減免，並要求申請人清繳所有應繳的醫療費用。

一對夫婦擁有逾63萬元資產 超額7萬 不符減免資格

醫管局續指，另一個案為兩夫婦，當中病人為75歲以下長者生活津貼的受惠人，太太有全職工作。基於長者生活津貼簡化申請程序，太太無須繳交任何有關收入的證明文件。但經審查後，專隊確認家庭擁有逾63萬元資產，證實超出醫療費用減免下56.2萬元的資產限額，並不符合減免資格。

醫管局：如審查過程發現有欺詐成分 會轉交執法部門跟進

醫管局指，必須小心審查每一宗申請，亦必須要求申請人提供所有相關的經濟證明文件，包括可動用的現金保險或香港賽馬會的投注戶口紀錄，以確保審查過程公平公正。如果在審查的過程中發現有欺詐成分，醫管局會嚴肅處理，要求申請人清繳所有應繳的醫療費用，並將個案轉交執法部門跟進。