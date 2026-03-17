今日新聞8分鐘｜貨車着火爆炸疑非法油站｜雙氧水漂白「毒鳳爪」

深水埗楓樹街遊樂場越南漢頭腳捱斬 負傷求醫 警緝2同鄉

深水埗發生持刀傷人案。今日（16日）下午4時53分，警方接獲明愛醫院職員報案，懷疑一名外籍男子曾被斬傷。警方到場初步調查後，相信26歲傷者早前在楓樹街遊樂場，與另外2名男子因金錢問題爭執，對方持刀斬傷其頭、左膝，隨後逃去；傷者負傷到明愛醫院求醫。

據悉，3名涉案男子均為越南籍，傷者持有香港身份證，與其中一名疑犯相識。警方隨後亦在汝州街附近地面發現點點血跡。案件列作「傷人」，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進，正追緝兩名年約20至30歲的男子歸案。

古洞柏壽路地盤驚現二戰迫擊炮 警圍封引爆 消防滅火機械人協助

今日（17日）上午9時32分，警方接報古洞柏壽路6號一個地盤的工人報案，指發現一枚迫擊炮，長約25厘米、直徑約5厘米。警方到場封鎖附近50米範圍，並召爆炸品處理課（EOD）到場協助處理。EOD到場後經評估，決定即場引爆銷毀該枚迫擊炮，最終於早上11時56分引爆炮彈，而消防滅火機械人亦在場協助。警方確認該炮彈體為一枚二戰時期英式迫擊炮，相信是二戰遺留的未爆彈藥。案件列作「炸彈發現」，交由落馬洲景區軍裝巡邏小隊第二隊及爆炸品處理課人員跟進。

赤腳雨褸男偷Beyond「二樓後座」門牌 掛山寨貨偷龍轉鳳

香港著名搖滾樂隊Beyond，位於旺角洗衣街一幢唐樓內的錄音室「二樓後座」，較早前已納入市建局洗衣街與花墟道重建計劃的清拆範圍內。告別在即，昨日（16日）竟有賊人乘虛而入，深夜穿上黑色雨褸，赤腳上門偷去「二樓後座」的門牌，然後偷龍轉鳳，換上山寨門牌，以圖瞞天過海，不過過程被閉路電視拍下。警方表示，昨日（16日）接獲報案，案件列盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

葵涌貨櫃碼頭南路停車場貨車着火 傳出爆炸聲 濃煙沖天

今日（17日）下午2時09分，警方接報葵涌貨櫃碼頭南路一個停車場有貨車着火，現場傳出爆炸聲，黑煙直沖上半空。消防到場開喉灌救，約7分鐘後將火救熄，現正調查起火原因，火警中沒有受傷報告。

何伯何太涉互毆案 兩人不獲批法援 何伯擬認罪何太將受審

因為接受電視台訪問而成為城中熱話的何伯何煊與何太葉秀定，涉去年在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今（17日）於區域法院再訊。何伯庭上表示擬認罪，法官陳廣池把其案件押後至5月6日，以處理其認罪；至於「何太」葉秀定指擬不認罪，法官把其案件押後至2027年2月11日審訊，並預留7天作審訊之用。此外，葉申請更改不准離港的保釋條件，法官聽取陳詞後拒絕其申請。

兩人今未有律師代表，庭上透露他們申請法援均不獲批，兩人亦表示無錢請律師，「何太」更稱想找友人在審訊時代為盤問證人，法官即回應稱不可以。

315晚會｜央視踢爆雙氧水漂白「毒鳳爪」 工人自曝：我們從不吃

川渝地區熱銷、動輒銷量破萬的「網紅鳳爪」，憑藉色澤白淨、售價低廉（每500克僅約15元）深受年輕人追捧。

然而央視「3·15」晚會調查揭開驚人內幕：這些看似誘人的雪白鳳爪竟是在臭氣熏天、污水橫流的環境下生產，更令人觸目驚心的是，不法廠商在加工過程中違規使用工業級雙氧水對鳳爪進行漂白。

黃大仙竹園北邨8隻野豬結伴「出巡」 全數不敵漁護署獸醫麻醉槍

今日（17日）上午9時47分，有巿民在黃大仙穎竹街近竹園北邨對開一處斜坡發現有7至8隻野豬，部份體型甚大，於是報警。野豬聯群結隊，行遍整個竹園北邨，吸引不少街坊圍觀或拍攝。警員接報帶備盾牌趕至，在山坡及接近地面的花槽發現兩大六小野豬，隨即已召漁護署人員到場協助。

新界的士車尾箱載電單車公路行駛 46歲司機涉駕駛危險車輛遭票控

早前網上流傳影片及照片，可見一輛新界的士在元朗公路沿中線行駛期間，車尾行李箱放置了一部電單車。有網民直斥的士司機罔顧其他道路使用者的安全，目擊的駕駛人士亦顧慮危險擔心安全，不敢尾隨的士。

警方表示，新界北總區交通調查組表示，十分重視事件，主動介入調查及追查涉事司機身份。經深入調查後，人員今日（16日）票控一名46歲姓莊男司機，涉嫌「駕駛危險車輛」。

伊朗戰爭｜特朗普：已要求推遲訪華約一個月 因戰事須留華府

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）原定於3月31日至4月2日訪華，但16日下午在白宮被問及訪華行程是否仍在進行時，他稱由於與伊朗的戰事，他已向中國提出請求，將原定本月底的訪華行程，推遲大約一個月，美方正就此問題與中國溝通。他又稱，伊朗戰事將很快結束，但不是本星期。