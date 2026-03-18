亞洲法律史學會成立　中大法律學院：探索亞洲多元法律傳統具意義

由香港中文大學法律學院倡議成立的「亞洲法律史學會」（Asian Legal History Association, ALHA）周二（17日）舉行成立典禮。院方表示，學會匯聚來自17個司法管轄區的21所頂尖法律學院及研究機構，標誌着全球法律史研究邁向新里程，於探索亞洲多元法律傳統方面尤具意義。



中大法律學院於2026年3月17日舉行「亞洲法律史學會成立典禮」。（中大法律學院圖片）

法律學院表示，ALHA乃首個旨在加深對亞洲多元法律傳統理解的長期協作平台，並致力促進亞洲及世界各地持續的跨司法管轄區法律史交流，其成立突顯香港作為亞洲卓越法律樞紐的重要角色。

一眾嘉賓共同見證亞洲法律史學會成立紀念啟動儀式。律政司司長林定國（前左五）及中大校長盧煜明（前左六）出席。（中大法律學院圖片）

律政司司長林定國在儀式上發表主題演說，他強調香港在「一國兩制」下擁有獨特而顯著的制度優勢，是學會理想的立足之地。「作為中國唯一的普通法司法管轄區，香港在回歸祖國後繼續享有獨立的司法管轄權和終審權。」也指香港法院持續援引其他普通法司法管轄區的判例，而香港的案例亦經常被海外法院引用，充分展現香港司法體系的專業水平與國際認受性。

律政司司長林定國發表主題演說。（中大法律學院圖片）

中大校長盧煜明致歡迎辭時表示，中大法律學院很榮幸擔任學會的常設秘書處。這項任命體現了中大長久以來對推動國際學術合作交流的承擔，「亦反映我們深信大學使命不僅在於創造知識，更要成為一個制度性平台，讓知識得以共享、交流與深化。」他指這是中大對香港及其未來發展所作出的更廣泛貢獻之一，進一步鞏固支持香港國際地位所需的知識與制度基礎。

中大校長盧煜明教授致歡迎辭。（中大法律學院圖片）

中大法律學院亦與牛津大學法律學院共同舉辦「亞洲及域外法律史：以史為鑑、啟迪當代」國際會議，於3月17至18日在香港中大及3月23日在英國牛津大學舉行。