馬會與廣州市簽合作備忘錄　藉「兩地三馬場」推動大灣區賽馬旅遊

香港賽馬會與廣州市文化廣電旅遊局周二（17日）簽署合作備忘錄，透過共同推動「兩地三馬場」（即香港跑馬地馬場、沙田馬場和廣州從化馬場）獨特的賽馬旅遊，支持廣州建設世界級旅遊城市，並鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。



在全國政協副主席梁振英（後排右三）、廣州市長孫志洋（後排左三）、中聯辦經濟部副部長呂峰（後排左二）、廣東省大灣區辦常務副主任朱偉（後排右二）、廣州市文化廣電旅遊局局長劉瑜梅（後排右一）及香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（後排左一）見證下，相關代表簽署合作備忘錄。（香港賽馬會圖片）

簽署儀式在香港科技園舉行。在全國政協副主席梁振英、廣州市長孫志洋、中聯辦經濟部副部長呂峰、廣東省大灣區辦常務副主任朱偉、廣州市文化廣電旅遊局局長劉瑜梅、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源見證下，由香港賽馬會內地事務部主管陳岳鵬及廣州市文化廣電旅遊局黨組成員、總工程師李若嵐簽署合作備忘錄。

從化馬場10月起舉辦世界級常規性賽事

廣州從化馬場將於今年10月起，舉辦世界級的常規性賽馬賽事及一系列文體旅活動。根據合作備忘錄，馬會與廣州市文化廣電旅遊局同意充分利用穗港「兩地三馬場」的優勢，促進大灣區馬匹主題文體旅發展，帶動區內盛事經濟和體育消費。

雙方合作包括四大範疇：

- 政策支持：將賽馬旅遊納入粤港或穗港文體旅合作項目，將從化馬場定位為「大灣區世界級馬匹主題文體旅綜合目的地」；

- 宣傳推廣：除加強網上及實體平台的宣傳力度，雙方將攜手探索透過製作影片，宣傳從化馬場的世界級賽馬賽事，並舉辦以馬文化和馬匹運動為主題的大型推廣活動，提升大灣區作為世界級體育賽事旅遊目的地的知名度與影響力；

- 開發賽馬旅遊產品：廣州將鼓勵旅遊業領軍企業與馬會合作，圍繞從化馬場的馬匹主題文體旅活動，推出「一程多站」的旅遊產品，串聯馬會在香港及廣州的「兩地三馬場」。與此同時，將賽馬旅遊打造為大灣區商務旅遊的特色亮點，增強對海內外高端商務旅客群體的吸引力；

- 產業支持：馬會將與廣州相關傳媒機構及院校合作，圍繞馬匹運動賽事和馬文化宣傳，加強培育人才。

香港賽馬會將於2026年10月起在從化馬場開展國際標準速度賽馬賽事，並推出一系列與馬匹相關的活動，以打造展示世界級賽馬、馬術運動和娛樂體驗於一身的平台。（香港賽馬會提供設計圖片）

從化馬場為粵港合作項目，不單成為世界級賽馬訓練基地，也是馬會和廣州攜手打造穗港馬產業經濟的核心引擎。當中的創新舉措包括跨境馬匹檢疫與通關；境外獸醫在從化馬場執業；在觀眾看台的建設上採用綠色建築科技；打造展示世界級賽馬、馬匹運動及馬文化於一身的平台，同時提供零售、餐飲及互動體驗等。

馬會早於2021年與廣州市政府簽訂框架合作協議，利用從化馬場共同推動大灣區馬產業鏈的全面發展。