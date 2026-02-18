港人1月訪日人數按年跌17.9%　內地旅客大減60萬人

日本政府觀光局（JNTO）今日（18日）公布，今年1月訪日外國遊客數達359.75萬人，較去年同期減少4.6%或18.4萬人，為近4年首見按年回落。



其中港人及中國内地旅客數量下跌最多，分別減少17.9%及60.7%，內地旅客按年減少約60萬人。日本當局認為，有關地區旅客人數下降受農曆新年假期較去年延後，以及中國政府呼籲避免赴日旅遊的影響。同樣過農曆新年的韓國及台灣市場，1月訪日旅客人數均按年上升約兩成。



2026年2月8日，日本東京，東京迎來低溫天氣，圖為市民在街上行走一景。（Getty）

1月是日本的滑雪旺季，不過今年日本外國遊客數卻比去年同期減少4.6%。日本政府觀光局認為，2025年的農曆新假期在1月下旬，而今年（2026年）則在2月中旬，這對部分市場造成影響，跌幅地區包括香港、中國内地及馬來西亞。

當中旅客人數下跌最多的地區為中國内地，今年1月訪日人數為38.53萬人，較去年同期的98萬人，減少60.7%或59.5萬人，連續兩個月下跌。日本當局認為，相關跌幅受春節假期延後至2月、航班減少，以及中國政府呼籲避免赴日影響。

至於香港，今年1月有20萬港人到日本遊玩，較去年的24.36萬人少約17.9%。日本當局表示，受到春節假期變動，以及航空機位較去年同月減少等因素影響，訪日人數低於去年同期。同樣受假期變動影響的地區還有馬來西亞，今年有7.25萬旅客，較去年同期少了3.3%。

不過，同樣過農曆新年的韓國及台灣市場，1月訪日人數仍錄得升幅。其中117.6萬韓國人訪日，按年上升21.6%，所有市場單月訪客人數首次超過110萬人；同月有69.45萬台灣旅客訪問，按年上升17%。日本政府觀光局表示，儘管今年農曆新年推遲到2月中旬，但由於赴日旅遊持續火爆、航空公司座位數量增加，包括韓國釜山至福岡航線增多、台北桃園和成田之間的航班​​增加，以及學校假期，故均創單月新高。

訪日澳洲旅客同樣創單月新高，共有16萬人，比去年同期增加14.6%。日本政府觀光局表示，由於冬季運動及其他原因導致赴日旅遊需求增加，加之悉尼至新千歲航線於去年12月恢復運營，以及12月下旬開始的學校假期。

2026年1月赴日本旅客人數統計。 （日本政府觀光局網頁截圖）

2026年1月26日，日本北海道札幌降雪的情景。（Getty）

由於滑雪季等需求高漲，除了上述地區外，其他地區旅客均錄得增幅。另外，美國、印尼、菲律賓等17個市場則創下1月份的歷史新高。