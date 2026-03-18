旅發局三策略吸高增值遊客　打造「萬聖節月」　山頂推光影匯演

香港旅遊發展局今日（18日）舉行「香港旅業展望 2026」簡報會，公布新年度工作計劃，核心目標是調整資源投放，全力吸引高增值的海外過夜旅客，並將推出全新的宣傳推廣活動，取代「Hello Hong Kong」。



3月18日，香港旅遊發展局舉行「香港旅業展望2026」簡報會，吸引近2000人參與，創歷屆新高。（旅發局提供）

調整推廣資源 75%投放國際市場吸過夜旅客

旅發局總幹事劉鎮漢今日向傳媒介紹，旅發局2026-27年度工作計劃將圍繞三大策略：一是多元化客源市場投資，開拓新客群，尤其是吸引高增值過夜旅客，並會開拓研學、遊艇旅遊及醫療旅遊等新客源。旅發局將調整資源投放比重，將75%推廣資源放到國際市場，其餘25%資源投放在內地，並且聚焦非廣東省城市，力求增加過夜旅客比例。

第二項策略是持續支持業界長遠發展，創造商機，將鞏固香港「國際會展之都」及「亞洲郵輪樞紐」的地位，並加強推廣大灣區「一程多站」旅遊。

3月18日，香港旅遊發展局舉行「香港旅業展望2026」簡報會，吸引近2000人參與，創歷屆新高。旅發局總幹事劉鎮漢介紹來年推廣策略。（旅發局提供）

第三個策略是突顯香港優勢，加強旅遊競爭力。劉鎮漢強調，香港是全球少數真正的國際大都會，將透過全新主題宣傳、優化智慧旅遊及升級六大旗艦盛事等，強化香港「亞洲國際都會」及「亞洲盛事之都」的品牌。

十月「萬聖節月」橫跨四個周未 吸引年輕及家庭客

除了大型盛事，旅發局亦會加強推廣中西傳統節慶，劉鎮漢特別指出，旅發局將針對中秋節與萬聖節這兩個不同節慶作旅遊推廣，其中萬聖節活動將不局限於一天，而是擴展為持續整個月遊玩體驗。旅發局將在10月與不同商界合作，打造一個以「Cosplay （角色扮演）」為主題的「萬聖節月」，橫跨四個周末，吸引年輕及家庭客。

財政司司長陳茂波早前在財政預算案中宣布將推出全新光影匯演，取代已運作二十二年的「幻彩詠香江」，劉鎮漢表示為提升香港夜間體驗，旅發局將會於夏季之前推出新表演，分為兩部份，一部份是配合節慶，於不同時間、地點舉辦沉浸式光影匯演；另一部份是不同地區的特色景點，打造長期燈影效果。其中一個構思選址是山頂。

旅發局主席林建岳。（旅發局提供）

旅發局總幹事劉鎮漢向傳媒代表介紹未來一年工作計劃。

旅發局主席林建岳回應傳媒提問時表示，「幻彩詠香江」已推出超過二十年，要定期做保養並不容易，提升空間亦有限。他希望，未來的光影巡禮可吸引旅客探索更多香港不同地區，帶來更多新鮮感。

推全新宣傳推廣活動 替代「Hello Hong Kong」

旅發局將推出全新的宣傳推廣活動，並推出全新標語取代「Hello Hong Kong」。新宣傳將聚焦突顯香港多元化、充滿活力的特色，突顯香港中西文化匯聚、多姿多彩的旅遊體驗，提升香港作為「亞洲國際都會」的地位。

根據旅發局最新數據，今年1至2月合計錄得995萬訪港旅客人次。其中，內地旅客達790萬人次，按年上升22%，主要受惠於春節假期及各項大型盛事帶動。非內地市場旅客亦錄得206萬人次，按年增長8%，當中長途市場表現尤其突出，來自澳洲、法國、德國的旅客量均錄得約兩至三成升幅，印證了香港對海外旅客的吸引力正穩步回升。