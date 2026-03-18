10米高英國互動裝置《夢遊喵境》登港　西九家FUN藝術節有得睇

第三屆「西九家FUN藝術節」明日（19日）開幕，展期橫跨復活節假期至4月12日，匯聚世界各地藝術家，於西九呈獻逾120場多元化合家歡節目，包括由英國創意工作室Air Giants創作的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》，該作品首次在亞洲展出，三隻作品「貓貓」融合聲音、燈光及觸感互動，最高一隻有10米，將於明日起至4月7日在藝術公園海濱東草坪免費開放予公眾參觀。



10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，有小模特兒與巨貓合照。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，現場可拍攝到橫臥西九草地、背向中環景色。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，有小模特兒與巨貓合照。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，有小模特兒與巨貓合照。（梁鵬威攝）

觀眾可輕靠充氣巨型貓咪或者輕撫貓身 感受2種聲音

由著名英國創意工作室 Air Giants 創作的《夢遊喵境》將首度在亞洲展出。該作品去年於英國曼徹斯特博物館首展，是次來港為其首次在歐洲以外地區展出。作品融合聲音、燈光及觸感互動，貓咪尾巴會悠然擺動——觀眾可以輕靠充氣巨型貓咪，或者輕撫貓身，感受「牠們」的呼嚕聲與心跳律動。

另外，藝術團隊特意為今次藝術節，將裝置中原有的單隻10米長巨型貓咪，擴展為「兩大一小」的貓咪家庭。

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，「兩大一小」貓咪家庭料在復活節及清明節連假，吸引大批市民及遊客到來打卡。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，現場可拍攝到橫臥西九草地、背向中環景色。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，現場可拍攝到橫臥西九草地、背向中環景色。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，參觀者可輕靠充氣巨型貓咪或者輕撫貓身。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，參觀者可輕靠充氣巨型貓咪或者輕撫貓身。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，現場可拍攝到橫臥西九草地、背向中環景色。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，晚上亮燈後有另一番景象。（西九文化區提供圖片）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，如何拍攝也考起人。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，如何拍攝也考起人。（梁鵬威攝）

10米高英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月12日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」，3月18日率先亮相，創作團隊Air Giants機械工程總監Robert Nixdorf介紹展品高度與他相若。（梁鵬威攝）

120場文化及合家歡藝術節目 自由空間化身港式懷舊遊樂場

藝術節期間，西九將於多個角落包括藝術公園、自由空間及戲曲中心，呈獻超過120場文化及合家歡藝術節目，包括逾60場免費藝術表演、街頭快閃演出及工作坊，包括於3月28 日至4月7日期間，將自由空間化身成穿梭室內與戶外的無界限遊樂場，戶外露台將變成為港式懷舊遊樂場，重現跳飛機、擲豆袋，以及趣味十足的超大骰子版「包剪揼」等經典遊戲。

另外，街頭快閃演出陣容有音樂人Floro Sernande 將帶領巴西音樂敲擊樂團 Salvaje，以森巴節奏巡遊燃點嘉年華氣氛；曾參與才藝真人秀《1 Take 過》的香港交互繩團ROPSSY，將示範結合舞蹈、雙繩快速交替及空翻的高難度跳繩動作；香港非洲藝術文化協會將上演結合力量與節奏的巴西戰舞等。

一連三星期舉行市集 提供多款美食

藝術公園海濱東草坪將於一連三個星期舉行「西九家 FUN 藝術節市集」，匯聚多個特色主題飲食及零售攤檔。精選美食包括本地熱話法式手工意粉、人氣杜拜朱古力棉花糖、意式手工雪糕、本地手工啤酒，亦特別為寵物準備多款港式風味造型小食。此外，藝術節持票者可於區內多間餐廳及商舖享有限定優惠及禮遇，讓大家在投入創意藝文活動的同時，沿路探索本地特色美食，豐富其藝術節體驗。