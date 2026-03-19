西摩道商人涉打兩子　幼子哭求唔好仍被打至大哭　准守行為3年

商人涉在約5年前四度在西摩道住宅，用網球拍套及間尺等打兩名當時約8及6歲的兒子，原被控4項虐兒罪。案件今（19日）於東區裁判法院再訊，控方同意以簽保守行為形式處理案件，主任裁判官張志偉下令被告就四項控罪自簽4千元，守行為36個月。案情透露，其中一次事件中，商人6歲的幼子已在哭泣，並說：「唔好。」商人仍打下令幼子放聲大哭。



被告C.S.F.（55歲，商人）被控4項虐兒罪。控罪指，他分別於2021年5月4日、7月9日，和8月1日，在中環西摩道單位，對男童Y施襲或虐待。他另被控於同年7月9日，對男童X施襲或虐待。

55歲商人認5年前在西摩道住所打兩子，在東區法院獲准守行為3年。(資料圖片)

被告用網球拍套打Y有邊身5下

案情指，事主X及Y是被告的兒子，他們分別於2013及2015年出生，案發時兩人約8歲及6歲，他們與被告同住於中環西摩道的住所。在2021年5月4日，當時約6歲的Y在大枱旁哭泣，被告從櫃子取出一個網球拍套，Y大叫：「唔好。」惟被告要求他從枱旁走開，用力打其左邊身體5下，令Y放聲大哭。

被告打兩子情況被家中CCTV拍下

在2021年7月9日，當時X和Y同在飯廳，被告先問：「間尺喺邊？」再用手掌分別拍打X和Y的手掌8次及4次。在2021年8月1日，被告再用60厘米的間尺打Y的腳2次，令Y哭泣和尖叫。被告的行為被家中閉路電視拍下，在警誡下被告否認控罪。

案件編號：ESCC2571/2025