商人涉姦前女友　被告指X上門發現錯怪了他　自願脫衣與他性交

五旬商人涉強姦前女友案，今(16日)在高等法院續審，被告出庭自辯作供。他稱曾與X拍兩次拖，首次拍拖時已覺X管束甚嚴，並曾為阻他外出現弄破其車的車軚。後來二人再復合，他當時已婚，但X仍是易怒及有控制狂的性格，甚至反指其妻「搶人老公」。被告稱他與X相處後期已覺「好驚」，覺得失去了自己。案發當天X到酒店找他時，怒氣沖沖問其妻是否在場，後來發現錯怪了他，X怒氣漸消後，便自行脫衣性交。被告又透露，與X性交500次，從未試過穿鞋。



被告林德成，54歲，報稱商人，被控於2023年9月26日，在紅磡九龍海逸君綽酒店某房間，強姦X。X於案發時40多歲。

被告林德成。(朱棨新攝)

指X曾為阻他出門而弄破輪胎

被告今自辯指，他於1999、2000年時和X第一次拍拖，X當時對他管束甚嚴。他舉例指，和X同住時，X會為阻他外出而弄破他汽車的輪胎。他在2001年後和X分手後，並認識現任妻子，他與妻結婚後育有兩名子女。

2020年才與X再度熟絡

他指，在第一次和X分手後，他與X只相約見過面兩次，並無其他聯絡。見面時，X透露「識咗個男人」，並育有一子。至2020年夏天，X和友人到他開設的餐廳用膳，被告和X閒談。X之後多次和友人或兒子到餐廳光顧，他和X熟絡後，兩人第二次拍拖。

妻信佛知他婚外情後表現平靜

被告又稱：「紙包唔住火。」其妻其後知道他有婚外情，他形容和妻子「老夫老妻，少咗激情」，加上已信佛，當時她表現平靜。

指X復合後變控制狂

2021年5、6月，X表示其紅磡單位租客不再續租，可以和被告同住，又指被告一星期陪X兩次，其餘時間可讓被告陪家人，被告遂同意。惟他指，X之後變成控制狂，如他開車前往探往母親，X也曾經開車跟隨。

與X相處後期覺好驚

他補充，X在每個星期約3、4晚在紅磡單位留宿，但其他日子也會突然到單位。若X未能見到被告，便會致電被告友人查問。他形容至拍拖後期已「好驚」，形容：「好似無咗自己。」

指X反指其妻搶人老公

他否認X所指，兩人於2022年9月分手，指案發時兩人仍未分手。被問及他表示「好驚」，但為何不和X分手，被告回應指X不發怒時，對他很好。但X講及被告家人時，便會惡言相向，又指她較其妻早認識被告，其妻是「搶人老公」。

稱只欠X約170萬

就X指和被告分手後，被告仍然居於紅磡單位但沒有交租，被告否認，指他也有供樓。他承認拖欠X約170萬元，但非X指稱的500萬元。

為免浪費才住酒店房

被告續指，一名生意拍檔於2023年9月25日，從內地來港和被告洽談。被告因此在涉案酒店預訂房間，讓對方晚上留宿。惟生意拍檔最終不住在該房，被告為免浪費，便入住房間。

指X自行脫衣性交

X於翌日早上到房間，並怒氣沖沖問其妻是否在房，被告指X疑心很重，遂向她解釋。X其後怒氣漸消，也發現錯怪被告，便自行脫衣和被告性交。

性交500次從未穿鞋

就X供稱，被告案發時曾稱：「著波鞋仲興奮。」被告否認，指兩人性交500次，都未曾穿著鞋子。

指X在其家人群組傳不雅照

被告續指，同日下午收到胞姐電話，問他為何在WhatsApp的家庭群組，發送不雅照片。他指，在紅磡單內留下一部手機，認為是X用其手機發送照片，便致電X。X回覆：「你咁鍾意同屋企人溝通，我咪send(發送)哂俾佢地睇。」被告警告X勿再發送照片，否則會報案。

曾在發給女兒訊息指X不是家人

控方盤問被告時問及，為何他和X在房間時甜蜜，但X下午會發送不雅照片，被告回應稱，他曾向女兒發送訊息，內容提及X不是他們的家人。他估計X當日下午看到該訊息後感到憤怒，因此發送不雅照片。

案件編號：HCCC407/2024