宏福苑聽證會｜消防系統停逾半年　承辦商沒質疑便16次申延長關閉

大埔宏福苑火災獨立委員會今日舉行第二場聽證會，代表委員會的的資深大律師杜淦堃指，火災當日有兩項主要消防裝置及設備失效，包括火警警報系統及消防栓系統。當中，火災發生前，大廈消防系統已停用超過半年，而宏福苑時任物業管理公司置邦關閉消防泵總電掣，令火警警報系統未能正常運作。



根據消防處規定，每次關閉或延長關閉消防裝置時間不應超過14日，然而，宏福苑維修工程的註冊承建商、宏業建築工程有限公司每14日就通知宏福苑消防裝置承辦商「中華發展」提交文件，16次向消防處申請延期。



杜淦堃表示，「中華發展」無考慮查明系統為何需要持續停用，無考慮為何要多次申請，只依照宏業報價行事，令人驚訝是相關報價已提及是停用一年，是否因報酬已收取故無考慮他們的責任。



《香港01》宏福苑五級火專頁

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

宏福苑大火聽證會周五舉行第二日聽證會，提及火警警報、消防栓等失效問題。負責宏福苑消防裝置的公司，包括「宏泰消防工程公司」及「中華發展工程」。 代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃稱，兩間公司均未有進行監督角色。

大火前一個月多月消防裝置公司測試時發現消防喉無水

當中，「宏泰」在宏福苑大火前一個月多月，去過宏福苑換消防栓掣，有兩位同事被派去打開水閘，測試時發現消防喉無水漏出，即已發現水缸無水，又發現水缸曾完成瓷磚工程。

大火前一周發現火警警報系統被關

「宏泰」再於大火前一周，即11月19日，去對火警警報做了維修，發現火警警報系統被關。管理稱為觸電，所以關了消防泵電制。事實上，電掣控制火警警報電源，即令八座大廈火警警報停止運作。杜淦堃稱，「宏泰」11月19日就發現消防泵關總電制，而宏泰未就停用交消防泵文件，「宏泰」是否應再跟進？

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另外，據消防處規定，每次關閉或延長關閉消防裝置的時間不應超過14 天，所以宏業每14日通知中華提交文件，16次向消防處申請延期。至火災發生前，大廈消防系統已停用超過半年。

杜淦堃表示，中華無考慮查明系統為何需要持續停用，無考慮為何要多次申請，只是依照宏業報價行事，令人驚訝是，相關報價已提及是停用一年，是否因報酬已收取，但無考慮他們的責任。

至於宏福苑火警警報系統，宏泰消防工程有限公司和中華發展工程有限公司為屋苑的消防承辦商。其中，根據中華發展的陳述書，承認期間發大疏失，例如中華的消防裝備報價單已反映屋苑消防系統需要停用一年；中華未曾派員親自到宏福苑了解消防栓或喉轆系統，為了停用考慮必要性或需要甚麼額外消防措施。

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