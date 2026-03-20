宏福苑聽證會4被點名部門一文整合　一圖看棚網、吸煙問題誰有關

大埔宏福苑大火造成168人死亡，獨立委員會周四（19日）舉行首場聽證會並點名四個部門，包括房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。



委員會就工人吸煙、棚網造假、發泡膠封窗、消防喉轆系統關閉及後樓梯窗口改動等五大範疇分析。首先，勞工處收多次吸煙投訴，有宏業職員陪同下作16次巡查未發現工人吸煙，勞工處及消防處均稱不屬其職權範圍。



其次，房屋局ICU曾到場監察棚網阻燃測試，並提前一日通知顧問公司巡查，但承建商燃燒棚網10秒後有人吹熄撲滅，仍批准過關；然後是消防處多次批准消防系栓及喉轆系統延長停用致系統停用數月；屋宇署更改內部指引要隨機抽查工地但無通知ICU，致ICU未有實地巡查後樓梯被改動的窗口。



綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

大埔宏福苑去年11月發生五級奪命火，造成168人死亡。（資料圖片/梁鵬威攝）

去年11月26日的大埔宏福苑大火，奪去了168條人命。獨立委員會首場聽證會並點名四個部門，包括房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。

獨立委員會就工人吸煙、棚網造假、發泡膠封窗、消防喉轆系統關閉及後樓梯窗口改動等五大範疇分析，揭露在巡查及監管上存在系統性問題，無部門覺得是自己問題。

勞工處

獨立委員會稱煙頭是起火最大可能的原因，勞工處自2024年起接獲多次工人在棚架上吸煙投訴，處方在有宏業董事或員工陪同下曾作16次巡查，均無發現工人在棚架上吸煙，投訴未能成立。但代表委員會的資深大律師杜淦堃稱，有投訴人曾提供工人在棚架上吸煙的照片，雖勞工處職員未必親睹吸煙，但不代表地盤無人吸煙。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

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勞工處+消防處

杜淦堃透露勞工處職業安全及健康部分區職業安全主任林秀青曾回覆投訴人，勞工處稱僅負責保障僱員職業安全與健康，公眾安全事項不屬處方職權範圍，指示投訴人應與相關部門聯絡，但無提及哪個部門。勞工處將吸煙投訴轉交消防處，註明屬「公眾安全」投訴，但消防處指吸煙不屬其職權範圍。杜淦堃形容勞工處巡查16次的處理手法相同，皆認為是消防處責任，令人遺憾。

大埔宏福苑去年發生五級奪命火，造成168人死亡，部份棚網被燒爛。（資料圖片/梁鵬威攝）

房屋局獨立審查組

早一日披露測試棚網 巡查存系統性問題

除巡查工人吸煙外，杜淦堃對巡查棚網造假一事，同樣存在系統性問題。房屋局獨立審查組（ICU）在大火一個月前，即去年10月到場巡查並監察棚網阻燃測試，但ICU屋宇保養測量師劉嘉敏提前一日通知顧問公司鴻毅巡查時間，並披露是作棚網阻燃測試。杜稱承建商事先被告知巡查時間並非單一事件，反映巡查存在系統性問題，令承建商宏業有機會「做手腳」，形容ICU做法令人擔心。此外，承建商在現場燃燒棚網10秒後有人吹熄撲滅，ICU仍然批准過關，杜直言ICU對結果不感詫異。

屋宇署

委員會：各部門對臨時物料要求存分歧

此外，宏福苑單位內發泡膠封窗，被認為是大火蔓延的主因之一。杜淦堃稱，委員會發現政府各部門對工地臨時物料的法定要求存分歧，屋宇署認為發泡膠板帶來額外火警風險或違法；ICU則認為施工用發泡膠板的防火性能無嚴格法例規定；消防處則認為僅負責監管警報器及滅火系統等，發泡膠封窗屬建築物設計與構造，由屋宇署或房屋局獨立審查組負責。杜認為無部門覺得是自己責任，投訴人難以作出投訴。

大埔宏福苑未被大火波及的宏志閣，住戶12月3日獲准回家拿取重要物。從居民拍攝的相片可見，居民單位內，可見幾乎每一隻窗貼住發泡膠。（居民提供）

屋宇署+消防處

屋宇署在2023年已修訂《工地監察組手冊》， 須到場隨機抽查至少20%第I級別小型工程，但屋宇署未有通知ICU，故ICU未有按屋宇署最新指引實地巡查後樓梯被改動、方便工人出入棚架的生窗口。

最後，大火時消防系統失效，消防栓及喉轆系統一般不可停用逾14日，但委員會發現消防處多次批准承建商延長停用消防系栓及喉轆系統，致系統關閉數月。