宏福苑聽證會| 房屋局測量師向工程顧問預告查棚網　獨委會感錯愕

大埔宏福苑大火聽證會今日（19日）開始，談及有關宏業建築公司購買及使用非阻燃棚網，惟曾於去年10月28日，成功通過屋宇署獨立審查組抽檢。房屋局專責監督出售資助房屋維修的獨立審查組（簡稱ICU）屋宇保養測量師劉嘉敏，在檢查前一日告知維修工程顧問公司「鴻毅」負責人楊子文調查的時間，及目的是「了解新舊棚網的規格和阻燃能力」。



代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，很多政府部門的巡查不會提前通知，但這次巡查涉提前約定和披露巡查目的，令承建商「當然有機會去清理違規內容」。



▼2026.03.19 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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承建商宏業董事收到一條「不公開」信息 着查棚網阻燃

杜淦堃在聽證會上談及有關棚網的調查。他指，去年10月28日，承建商宏業的董事侯華建曾收到一條標註「不公開」的信息：「明天下午如ICU（房屋局獨立審查組）做地盤，如要燒棚網，check定邊啲。」宏業為什麼會知道審查組會前往調查棚網是否阻燃？

房屋局測量師向「鴻毅」負責人表明收到宏福苑住戶查詢舊棚網問題

原來是10月27日早上8點50分，ICU屋宇保養測量師劉嘉敏透過WhatsApp，向維修工程顧問公司「鴻毅」負責人楊子文發訊息，要在翌日下午檢查棚網。劉嘉敏稱，近期收到宏福苑住戶查詢，擔心舊棚網脆弱，調查目的是了解新舊棚網的規格和阻燃能力。最終，棚網成功通過了調查。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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杜淦堃批預告做法罕見 「承建商當然有機會去清理違規內容」

杜淦堃指，其實很多政府部門的巡查不會實現通知，但這一次巡查涉及提前約定和披露巡查目的，所以「承建商當然有機會去清理違規內容」。

宏業指示工程承建商訂購4500張非阻燃棚網 較可阻燃棚網平一半

獨立審查組檢查的26天前，即10月2日，宏福苑換上了部分不阻燃的新棚網。而這一批新棚網來源，最早可以追溯到去年7月。根據調查，宏福苑維修工程承建商之一的「盈利豐棚業」，曾分別在去年7月22日、7月24日、8月16日和9月3日 ，向林記建築材料訂購新棚網。

承建商為何會為宏福苑換新棚網？盈利豐的負責人陳耀輝的證詞顯示，2025年7月份颱風（超強颱風韋帕）襲港後，因為宏福苑棚網損毀嚴重，庫存阻燃網不足以修補，他收到宏業一位名叫「Gordan」的人士的要求，購買非阻燃網。證據顯示，盈利豐林記的阻燃網100港元一張、非阻燃網54港元一張，根據林記提供的資料，這些訂單的棚網都不具阻燃功能。

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宏業「Gordan」威脅工程承建商：訂阻燃網都得 我唔會找數畀你

據陳耀輝形容，「Gordan」稱宏福苑維修工程將在12月底完成，這五個月時間用普通棚網即可。陳耀輝解釋，用非阻燃網不合適，「Gordan」回覆：「叫你訂就訂，唔使講咁多，訂阻燃網都得，我唔會找數畀你。」陳耀輝在請示宏業侯華建後，侯令他跟隨「Gordan」指示，最總陳耀輝訂購了4,500張非阻燃網。

宏業向法團提供過期阻燃棚網證書

杜淦堃指，宏業曾於2025年10月，回應業主立案法團有關棚網的查詢，當中包括向法團提供日期為2024年1月8日的棚網阻燃證書，聲稱可以證明棚網的防火性能。杜指，這份證書是過期的，因為宏業所訂棚網根本不阻燃。