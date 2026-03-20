宏福苑聽證會｜居民批政府監管不力致行業造假：一半以上係人禍

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，昨日代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指初步審視證據，揭露火災涉5大問題，包括棚網不阻燃、工地吸煙等，就證據來看是多項因素重疊的後果，火災當日幾乎全部保障生命的消防措施，全部基於人為因素徹底失效。有居民接連第二天出席聽證會，直言：「唔係天災，一半以上係人禍。」並期望聽證會披露更多資料。



宏仁閣何先生接連第二天出席聽證會，他希望會上披露更多資料。（蔡正邦攝）

第二場宏福苑聽證會，今早10時在中環愛丁堡廣場展城館開始，各方代表陸續到場。宏仁閣居民何先生昨日亦有到場，今早他入場前表示，昨日在會中有很多資料，讓公眾了解多一點真相，他希望今日會再多些深入的資料，何說：「承建商呀、業委會呀，可能講吓嘢，睇下佢哋點講先。」

何指出，從昨天的資訊可見：「政府係監管不力，令整個行業、所有人都造假。邊個承擔呢？政府唔好諗住匿埋算數，要講下澄清...根本唔係天災呀！一半以上係人禍、人禍呀！」

▼2026年3月20日 大埔宏福苑火災獨立委員會行第二場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

