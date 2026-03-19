宏福苑聽證會｜工程商：宏業董事指明買非阻燃棚網　否則不付款

大埔宏福苑大火聽證會今日（19日）開始，首日焦點有關項目承建商宏業建築公司購買及使用非阻燃棚網。宏福苑維修工程承建商之一的「盈利豐棚業」負責人證詞顯示，2025年7月超強颱風韋帕襲港後，棚網損毀嚴重，庫存阻燃網不足以修補，宏業董事何建業（Gordon）指示他購買售價平一半的非阻燃棚網以更換；工程商解釋用非阻燃網不合適，但對方威脅說如訂阻燃網，宏業建築不會付款。



叫你訂就訂，唔使講咁多，訂阻燃網都得，我唔會找數畀你。 「盈利豐棚業」負責人陳耀輝引述宏業董事何建業（Gordon）

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根據調查，宏福苑維修工程承建商之一「盈利豐棚業」，曾分別在去年7月22日、7月24日、8月16日和9月3日 ，向林記建築材料訂購新棚網。房屋局專責監督出售資助房屋維修的獨立審查組（簡稱ICU）檢查的26天前，即10月2日，宏福苑換上了部分不阻燃的新棚網，而這一批新棚網來源，最早可以追溯到去年7月。

宏業指示工程商訂購4500張非阻燃棚網 較可阻燃棚網平一半

承建商為何會為宏福苑換新棚網？「盈利豐棚業」負責人陳耀輝的證詞顯示，去年7月份颱風（超強颱風韋帕）襲港後，因為宏福苑棚網損毀嚴重，庫存阻燃網不足以修補，他收到宏業「Gordon」（即董事何建業）的要求，購買非阻燃網。

證據顯示，林記建築材料的阻燃網100港元一張，非阻燃棚網平近一半，54港元一張，根據林記提供的資料，這些訂單的棚網都不具阻燃功能。

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引述宏業董事何建業：維修工程將在12月底完成 轉用普通棚網即可

據陳耀輝表示，何建業稱宏福苑維修工程將在12月底完成，這五個月時間用普通棚網即可。陳耀輝在證詞中表示，他向何建業解釋，用非阻燃網不合適，但何仍指示必須跟隨，「叫你訂就訂，唔使講咁多，訂阻燃網都得，我唔會找數畀你。」

陳耀輝表示，在請示宏業董侯華建後，侯令他跟隨何建業指示，最總陳訂購了4,500張非阻燃網。

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承建商或提前購阻燃網供檢查

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃今日在會上表示，房屋局獨立審查組（簡稱ICU）屋宇保養測量師劉嘉敏，在去年10月27日早上8點50通知「鴻毅」負責人楊子文，會於10月28日到場「了解新舊棚網的規格和阻燃能力」。

陳耀輝曾在10月27日收到宏業訊息，要求他購買115箱阻燃棚網，以更換非阻燃棚網。當日盈利豐向林記訂購阻燃棚網，也是唯一一次訂購阻燃棚網。杜淦堃稱，相信這一批棚網在獨立審查組巡查前，就已經送到了宏福苑。

廉政公署去年公布涉案人士將阻燃棚網安裝在棚腳上 成功騙過測試

廉政專員胡英明去年12月1日公布，去年7月後，因颱風襲港破壞原先安裝在棚架的防護網，有涉案人士在一間本地供應商分批購買防護網更換。證據顯示，涉案人士以每卷54蚊買2,300卷約7.5萬平方米，未達阻燃標準的棚網，足夠包覆8幢大廈。至10月底，中環發生一宗涉及棚架防護網火警，涉案人士擔心宏福苑防護網會被抽查檢驗，於是在同一間本地供應商，以每卷100元買115卷約3,700平方米的防護網，全部達阻燃標準。涉案人士安排工人安裝在棚腳上，意圖魚目混珠，成功在往後的測試結果取得合格。

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