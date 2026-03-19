宏福苑聽證會｜後樓梯窗戶改為可燃生口　房屋局獨立審查組無巡查

宏福苑獨立委員會聽證會今日（19日）展開，資深大律師杜淦堃讀出開案陳詞，提到多個防火措施失效，其中後樓梯窗戶被拆除，改裝成俗稱「生口」的可燃木窗，方便工人在建築物內部出入棚架，委員會將審視其是否令濃煙迅速滲入樓梯間的原因，阻止住戶逃生。



杜又說，房屋局專責監察出售資助房屋維修工程的獨立審查組（ICU）作為宏福苑法定建築規管部門，卻無對工程進行實地檢查，與屋宇署的指引相違。他解釋，屋宇署已於2023年採取嚴謹做法，對樓梯窗改動項目等第一級小型工程，會親自巡查。然而，屋宇署未有將政策改動通知ICU，故ICU沿用舊做法，杜形容「似乎佢哋（ICU）覺得係屋宇署問題」。在火災後一個月，ICU始改變巡查做法。



大埔宏福苑去年11月發生五級火，168人失去性命。（資料圖片/翁鈺輝攝）

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（夏家朗攝）

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後樓梯窗戶被拆除改成可燃木窗 方便工人在建築物內部出入棚架

資深大律師杜淦堃在開案陳詞中提到多個防火措施失效，其中大維修搭建棚架時，出現令人不安的情況，很多後樓梯窗戶被拆除，改裝成俗稱「生口」的可燃木窗，方便工人在建築物內部出入棚架。

杜指，宏新閣、宏泰閣、宏昌閣後樓梯生口全被火燒毁。他指出，相信這些臨時「生口」不符合《建築物消防安全守則》 規定，委員會將審視其是否令濃煙迅速滲入樓梯間，阻止住戶逃生。

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宏福苑維修執法職責由房屋局獨立審查組負責

至於監督責任誰屬？杜淦堃表示，宏福苑工程包括拆除外牆覆蓋物、修復混凝土、鋪紙皮石等，政府將其介定為小型工程和轄免工程，故其在小型監工程管制度下處理。這制度下，宏福苑工程共有48份小型工程提交文件，當中有兩類，包括第二級別小型工程，包括大部份外牆維修、鋪設新紙皮石等；另有第一級小型工程，屬高風險，包括樓梯窗改動項目。

杜指，房屋局獨立審查組（ICU）是宏福苑法定建築規管部門。由於宏福苑是居屋並由房委會興建，房委會在興建公共房屋時不受建築物條例規管，屋宇署未有參與設計和施工；若單位日後在私人市場轉售後，便納入條例規管範圍，但執法職責不會轉到屋宇署，應由ICU負責。因此，宏福苑的法定監管上，ICU仍有責任，責任不在屋宇署，其職責是監督和勘查小型工程等。

杜又強調，屋宇署仍要根據建築物條例作檢控，並對註冊承建商進行紀律處分，兩個部門有不同責任。

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屋宇署2023年修訂監察手冊列明須親自巡查 惟無動通知房屋局

不過，杜淦堃指ICU無對宏福苑工程進行實地檢查，其巡查只是針對居民就特定事項出現投訴，如棚網問題。據ICU提交證據，工地審查目標為每年25宗，佔小型工程提交總數0.1% ，與屋宇署指引相違。

杜進一步解釋，屋宇署2023年修訂監察手冊，採更嚴謹做法，對附第一級小型工程，屋宇署會親自巡查和隨機抽查至少20%作安全檢查。不過，屋宇署未有將政策改動通知ICU，故ICU沿用舊做法，杜形容「似乎佢哋（ICU）覺得係屋宇署問題。」

火災後一個月，ICU始改變巡查做法。這顯示承建商就宏福苑窗樓梯窗改動提交文件時，ICU並不知道屋宇署已改變政策，要實地檢測，故ICU只對提交文件進行書面檢查，未曾前往工地。

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