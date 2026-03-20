政府向蘋果日報兩公司追討逾4600萬保就業資助金

2020年新冠疫情持續打擊本港經濟，政府推出「保就業」計畫，向僱主補貼僱員的薪酬，壹傳媒旗下的「蘋果日報有限公司」及「蘋果日報印刷有限公司」亦受惠於有關計劃。律政司昨（19日）代表香港政府入稟高等法院，指上述兩間公司違反條款，遂向其追討合共逾4660萬的工資補貼、逾37萬的罰款，以及利息和訟費等。根據司法機構網頁，案件未有排期聆訊。



原告為律政司，被告為蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司。

律政司入稟高等法院向蘋果早報兩間公司追討逾4600萬保就業資助金。(黃浩謙攝)

壹傳媒創辦人黎智英早前因勾結外國勢力罪被判囚20年，《蘋果日報》3間相關公司亦被判罰款合共逾9百萬元。

《蘋果日報》於2021年6月24日出版最後一日後已停業。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

入稟狀指，蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司，違反在2020年5月28日及9月4日，就「保就業計劃」訂立的保證及承諾條款，遂根據有關的條款，向上述兩間公司分別追討逾4100萬元及560萬的薪資補貼、利息和訟費等。律政司另亦向蘋果日報有限公司追討逾37萬的罰款。

案件編號：HCA464、465/2026