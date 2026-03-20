宏福苑後梯裝「生口」　審查組只看文件察不到、勞工處不懂辨違規

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，其中一項探討問題為宏福苑後樓梯被改為違規木製「生口」，供工人出入及運輸用，而房屋局獨立審查組（ICU）未有識別。委員會代表杜淦堃指「生口」是濃煙攻入大廈的主因，而ICU回應查詢時則指其只看文件是否清晰，並未有實地檢查，即使有違規，他們亦察覺不到。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

今日聽證會上探討問題之一，是為何後宏福苑樓梯窗戶被拆除，改裝成俗稱「生口」的可燃木窗。杜淦堃表示，根據外判商資料，他們接獲指示要每5層開「生口」，按其解釋此為一般做法，「生口」用作工人出入及運輸，會用鋁板製，但因鋁板常破裂，所以改用木板。

杜淦堃表示，大部份「生口」的安全，不論鋁製或木製，都是濃煙攻入大廈的主因；如「生口」用木板作臨時門，則違反多項消防條例。根據屋宇署提交證據，以木板做生口，大大增加火災風險，破壞了逃生梯的原有功能，直接安裝是違反物料耐火性的規定。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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此外，屋宇署消防安全守則規定建築物料應防火，否則必須提供其他替代以確保達消防安全標準。而根據建築物規則，必須要有適當預防措施，杜淦堃指可燃木板破壞逃生通道，顯然非適當建造方法。而且，宏福苑「生口」用不恰當木板，導致自然光被遮，亦對逃生構影響，屋宇署亦同意「生口」違規。

委員會又向ICU查詢為何未有識別木板，ICU稱只看文件是否清晰，有照片，所以即使違規，如違屋宇署要求，他們是察覺不到。至於勞工處指，屋苑樓梯是屋宇署和消防範圍，處方缺乏專業知識，無法識別違規情況。

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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杜淦堃提出此屬屋宇署或是ICU責任，他指，承辦商曾向ICU提交小型工程申請表，而ICU亦承認就宏福苑小型工程申請，只進行隨機文件抽樣檢查，並未到場就實地檢查，所以未發覺木門改窗情況。杜淦堃推斷ICU未有想到後果。

杜淦堃表示，各部門要發揮自己責任，有關做法只靠承建商去申報，委員會應考慮有關做法是否有問題。

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

