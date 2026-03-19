宏福苑聽證會｜播放宏昌閣婆婆臨終求救錄音　旁聽居民落淚歎氣

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，庭上播放居民致電999報警求救錄音，其中一段是宏昌閣高層單位一名婆婆臨終時，與接線生的對話，提到與老伴留在單位，惟濃煙不斷進入屋內。最終，婆婆離世。聽到這裡，旁聽席有居民不禁落淚、歎氣。亦有宏泰閣高層年長居民向接線生表示將近被濃煙焗到暈，庭上交代該居民在事發當晚生還獲救，有旁聽居民肉緊表示「咁都好啲」。



大埔宏福苑四級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部亦起火。（羅日昇攝）

聽證會揭露火災五大問題 消防設施人為失效

首場聽證會由代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃開案陳詞，他指初步審視證據後認為，當日幾乎全部保障生命的消防設施全因人為因素徹底失效，除揭露火災涉5大問題，包括棚網不阻燃、工地吸煙等外，杜淦堃指火災蔓延及有巨大傷亡，按目前證據看來是多項因素加起來的後果。至於37歲殉職消防員何偉豪，當時原被派往宏昌閣但最後到了宏泰閣，最終被困宏泰閣，疑在31樓破窗逃生時墮樓。

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

宏昌閣婆婆臨終求救錄音 旁聽居民不禁落淚歎氣

在中央圖書館轉播區，上午約有過百名市民入場旁聽。不時傳出市民抽紙巾或嘆氣的聲音。杜淦堃上午展示多段由市民拍攝的宏福苑火災情況，其中顯示宏昌閣外牆有大幅棚架掉落，有市民抽出紙巾抹眼淚。

杜淦堃播出罹難居民的報警錄音，是宏昌閣2701住戶婆婆在當日下午2時59分的報警對話。婆婆報警時稱單位有一男一女，已滿佈濃煙：「28樓燒着咗個網，好煙、好大煙，去到我哋嗰層都燒，救命！」接聽人員問「宜家有冇唔舒服」，婆婆則稱，「我成屋都係煙，煙都唔知邊到入來，而家呢到棚燒着咗」。接線人員再回覆稱，「我哋會有人，我哋而家會有人搵你，我哋收好多電話⋯⋯」有居民聽到這句時歎氣，有人指「痴線」。庭上交代婆婆最終離世，旁聽席傳來不少抽紙巾的聲音，有人落淚。

大埔宏福苑五級火，消防鋼梯繼續救援。（夏家朗攝）

宏泰閣居民焗到暈求助幸生還 旁聽居民：咁都好啲

播完罹難婆婆的報警錄音後，杜淦堃再播出另一段宏泰閣居民的報警錄音。該人是宏泰閣2701單位的居民，致電999向接線生表示單位內有人63歲，出不到門口逃生，對方問「要唔要消防救你走」，居民指自己將近被濃煙焗到暈。杜堃淦最後提到該名居民最終獲消防救出，是生還者時，有在場旁聽的市民鬆一口氣，稱「好彩」。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

宏福苑街坊感難過：很想找人救，但救不了

杜淦堃指，法律團隊過去檢視400條片段，大部份均由市民提供予警方。宏福苑居民陳小姐聽到街坊臨終電話錄音感到難過，「他們很想找人救，但救不了。」她形容當時很多人都抹眼淚，坦言正常人都不會開心。