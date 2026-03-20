后海灣黑臉琵鷺全球佔比「逆市」創新低　觀鳥會：須增濕地吸引力

香港觀鳥會今日（20日）公布「2026年全球黑臉琵鷺普查」結果，全球族群連續第8年創下新高錄得7,746隻，按年增長9.4%，國際自然保護聯盟（IUCN）已把黑臉琵鷺的受威脅等級由「瀕危」下調至「易危」。然而，后海灣（包括香港與深圳）的黑臉琵鷺在全球總量中佔比跌至歷史最低的4.4%，觀鳥會稱是一個非常清晰的警號，香港急需提升本地濕地吸引力。



香港觀鳥會今日（20日）公布「2026年全球黑臉琵鷺普查」結果：全球族群連續第8年創下新高，錄得7,746隻，按年增長9.4%；國際自然保護聯盟（IUCN）已把黑臉琵鷺的受威脅等級由「瀕危」下調至「易危」。（香港觀鳥會提供）

普查由香港觀鳥會發起，逾200名保育專家與義工參與，範圍涵蓋香港、內地、澳門、台灣、韓國、日本、越南、菲律賓等11個度冬地。結果顯示全球有7,746隻黑臉琵鷺，比去年增加9.4%。台灣仍為最大度冬地，數量增至4,719隻、升13.2%），佔全球約60.9%；內地亦錄得9.8%升幅。

香港觀鳥會今日公布「2026年全球黑臉琵鷺普查」結果：全球族群連續第8年創下新高，錄得7,746隻，按年增長9.4%；國際自然保護聯盟（IUCN）已把黑臉琵鷺的受威脅等級由「瀕危」下調至「易危」。（香港觀鳥會提供）

觀鳥會總監余日東表示，黑臉琵鷺全球數量持續回升並「脫離瀕危」是區域長期合作與監測的成果，而儘管全球數量回升，但高度集中於少數度冬地，增加了族群面對疾病、天災或棲地喪失時的風險。此外，離岸風場、光電設施擴張以及禽病等威脅在氣候變化下可能加劇，不能掉以輕心。

觀鳥會總監余日東表示，黑臉琵鷺全球數量持續回升並「脫離瀕危」是區域長期合作與監測的成果，強調要維持並鞏固這一成就，必須持續守護遷飛網絡上的各個棲地。（香港觀鳥會提供）

觀鳥會指，后海灣情況尤為令人關注，今年普查記錄到341隻，僅比去年微增4.0%，但十年來數字始終徘徊在300多隻，未能回復十年前的高位。余日東指，十五年前后海灣曾佔全球總量約五分之一，如今佔比縮減至4.4%，反映本地濕地吸引力下降並出現瓶頸，「這是一個非常清晰的警號，我們急需提升本地濕地吸引力。」

香港觀鳥會建議盡快把現有拉姆薩爾濕地的範圍擴展至濕地保育公園系統的擬建範圍，當中包括三寶樹、豐樂圍、南生圍、馬草壟及流浮山至下白泥等地，確保整體規劃以保育為優先。研究主任江珀墉補充，透過衛星追蹤一隻編號「A56」的黑臉琵鷺，發現其頻繁往返落馬洲、新田及馬草壟一帶魚塘濕地，顯示傳統養殖魚塘與后海灣濕地完整性對鳥群至關重要。觀鳥會呼籲支持有利生態的魚塘管理、推動生態永續漁業，並嚴防濕地破壞與生境碎片化。

香港觀鳥會研究主任江珀墉指，透過衛星追蹤一隻編號「A56」的黑臉琵鷺，發現其頻繁往返落馬洲、新田及馬草壟一帶魚塘濕地，顯示傳統養殖魚塘與后海灣濕地完整性對鳥群至關重要。（香港觀鳥會提供）

觀鳥會亦指出，后海灣泥灘與內陸河道近年「陸地化」問題加劇，外來入侵物種紅樹海桑的擴散導致泥灘面積縮減，直接壓縮覓食空間。為改善情況，觀鳥會建議全面落實海桑清除行動，並把泥灘濕地修復納入管理計劃中。

香港觀鳥會今日公布「2026年全球黑臉琵鷺普查」結果：全球族群連續第8年創下新高，錄得7,746隻，按年增長9.4%；國際自然保護聯盟（IUCN）已把黑臉琵鷺的受威脅等級由「瀕危」下調至「易危」。（香港觀鳥會提供）

為延續保育動能，去年「黑臉琵鷺保育國際會議」決定每年三月第3個周六為「國際黑臉琵鷺日」。首屆國際黑臉琵鷺日活動將於明日（21日）舉行，香港、深圳與澳門的保育團體將合辦9項公眾活動，包括「全港影黑琵 eBird 挑戰」、專題工作坊及導賞團等，歡迎市民參與，提高對濕地與候鳥保育的關注。

觀鳥會同時表示，正與區域保育專家修訂新版《黑臉琵鷺國際物種保育行動計劃（ISSAP）》，並計劃於今年內發布，以指導未來十年的跨國保育工作。