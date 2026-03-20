宏福苑｜着宏業測發泡膠影片「唔好咁流」　徐滿柑解釋增居民信心

大埔宏福苑五級大火獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，會上揭露法團與承辦商宏業建築明知封窗發泡膠板並不具阻燃性。聽證會午休期間，宏福苑法團管委會主席徐滿柑在會場外向傳媒解釋，法團一上任已即時就物料問題向宏業交涉，惟對方以「法例無規管」為由拒絕更換，更表明若拆除重裝，會衍生額外費用及令工程延誤。法團曾向消防處求助冀獲官方理據要求對方換料不果，最終只有接受。



至於徐滿柑與宏業董事何建業的WhatsApp對話中，要求對方拍攝測試發泡膠的影片時「影嗰時唔好咁流」。徐解釋指，相關片段會在宏福苑的頻道循環播放，遂要求對方不要拍得「太求其」，希望對方拍攝整個流程，可以給居民信心。



聽證會午休期間，宏福苑法團管委會主席徐滿柑（中）在會場外向傳媒解釋有關發泡膠的問題。（蔡正邦攝）

上任即提出質疑 宏業指業界並無相關規格

對於被指明知物料不阻燃仍繼續使用，法團主席徐滿柑午休時在場外作詳細回應，又再次講述法團與宏業交涉的經過。徐滿柑澄清，涉事的不阻燃發泡膠板，早於2024年7月18日已獲顧問批准使用，當時是由上一屆法團簽署作實。而徐指自己是在2024年9月才上任，他上任後首次開會時已立即向宏業提出質疑，要求證實該批發泡膠是否符合業界規格。

宏業不會無條件裝拆 若更換物料致工程延後可能「Claim返費用」

惟宏業回覆指業界沒有相關規格，「可能業界無證書，無規限就無證書」。徐續指即使業界沒有相關規格，但不代表法團不可以爭取阻燃性較高的物料。然而，宏業表明，第一批物料已經購買，若要更換新物料，業主要承擔購買新料的差額，以及裝拆棄置舊料的費用。由於當時已有3座大廈已經搭好棚，宏業不會無條件重新裝拆，但答應新訂的貨可以用高阻燃性的發泡膠。而且宏業亦提醒法團，若因更換物料導致工程延後，有可能「Claim返費用」。

聽證會午休期間，宏福苑法團管委會主席徐滿柑（中）在會場外向傳媒解釋有關發泡膠的問題。（蔡正邦攝）

曾發電郵向消防處尋求理據 無奈得不到官方回覆

徐滿柑坦言，業界沒有條例規管，法團也沒有辦法強逼宏業更換。當時為了尋求法理基礎，法團曾於10月4日發電郵給消防處，希望當局回應證實該做法「不合法」，從而讓法團有「Official理據去爭取或逼使佢哋（宏業）去換板」，但無奈得不到官方回覆。

「影嗰時唔好咁流」 徐指要求拍攝整個過程 可以畀居民一個信心

聽證會上展示了徐滿柑與宏業董事何建業的WhatsApp對話紀錄，當中徐著對方「影嗰時唔好咁流」。徐滿柑解釋相關片段會上載到宏福苑的頻道循環播放：「（如果）佢哋拍得太流、拍得太求其，畀居民睇就唔好啦！正正式式，佢哋真係要將啲發泡膠燃點，拍哂成個流程，可以畀返居民一個信心，新買第二批發泡膠阻燃性高啲」。

▼2026年3月20日 大埔宏福苑火災獨立委員會行第二場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



+ 1

▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼



+ 12

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



+ 8

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

