宏福苑聽證會｜勞工處被批 孫玉菡稱配合調查 將提地盤禁煙例
撰文：吳美松
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大埔宏福苑火災獨立委員會周四（19日）舉行首場聽證會，揭露勞工處自2024年起接獲多次工人在棚架上吸煙投訴，並曾先後16次巡查，均未見到工人在棚架上吸煙，致投訴未能成立。勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）表示，會全力配合獨立委員會的調查工作，如有需要會問責到底，本月底勞工處將會出席立法會有關事務委員會，詳細解說如何落實地盤全面禁煙，目標是爭取上半年內將附屬法例提交立法會審議。
孫玉菡：如特首所言如有任何需要會問責到底
孫玉菡今日出席一個活動後指，指就宏福苑大火一事，會全力配合獨立委員會的調查工作，亦會提供資料及參與相關聆訊。他又指正如特首李家超所言，今次獨立委員會會徹查事件，如有任何需要會問責到底。
政府正研修例在地盤全面禁煙，孫玉菡指現時正全力、全速進行有關法例修訂工作，勞工處在本月底會出席立法會有關事務委員會，詳細解說如何落實地盤全面禁煙，目標是爭取上半年內，將附屬法例提交立法會審議。
▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼
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獨立委員會在首日聽證會上，指工人吸煙的煙頭是起火最大可能的原因，勞工處自2024年起接獲多次工人在棚架上吸煙投訴，處方在有宏業董事或員工陪同下曾作16次巡查，均無發現工人在棚架上吸煙，投訴未能成立。獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃稱，有投訴人曾提供工人在棚架上吸煙的照片，雖勞工處職員未必親睹吸煙，但不代表地盤無人吸煙。他又形容勞工處巡查16次的處理手法相同，皆認為是消防處責任，令人遺憾。
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