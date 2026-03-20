宏福苑聽證會｜居民形容與南丫海難相似　批消防卸責ICU行禮如儀

大埔宏福苑五級大火獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，會上揭露更多屋苑維修工程的監管漏洞。宏昌閣居民鄧先生在場外會見傳媒，認為雖然制度上有規例，但實際卻沒有執行，形容火災與「南丫海難」有相似之處，批評政府每一個部門都需要問責，又指消防卸責，「太快落結論話唔關佢哋事」；而房屋局獨立審查組（ICU）行禮如儀。



被問到黃碧嬌僅提交書面陳詞，未有親身出席聽證會，鄧先生直言並不驚訝：「基本上成個大埔嘅人，對佢嘅行為都唔會有好評，所以佢唔出嚟，我哋一啲都唔意外。」



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏昌閣居民鄧先生在場外會見傳媒，認為政府每一個部門都需要問責。（蔡正邦攝）

程序上有規定 實際卻無執行 與南丫海難有相似之處

鄧先生指聽證會披露了許多內容，形容：「制度係有嘅、法例係有嘅，程序上已經規定咗點做，但係執行嘅時候就係無去跟隨指引、規例去做。」又宏福苑大火與南丫海難有相似之處：「感覺上同南丫海難好相似，『水密門』嘅規定原來有指引、有法例，但執行嘅時候無去做。」

鄧先生又指，關閉消防裝置的時間不應超過14 天，且巡查及申請均有規定，「但實際執行都係無做到，往後係咪可以跟返足嚟做， 先可以阻止事件發生呢？呢個唔係好樂觀」。

批房屋局獨立審查組行禮如儀

鄧先生坦言，政府每一個部門都需要負責，又舉例指房屋局獨立審查組在接收工程檔案時，「竟然只係睇檔案齊唔齊、頁碼啱唔啱」，若內容有實質問題，卻不負責監察，直言這種做法完全是行禮如儀。

批評消防處「太快落結論話唔關佢哋事」

鄧先生又指，備受爭議的不阻燃封窗發泡膠板，消防處起初回覆指「不屬管轄範疇」；但聽證會上已指出，根據《消防條例》第7條，若有人向消防處查詢，處方理應提供消防意見。鄧先生批評消防處「太快落結論話唔關佢哋事」。

至於樓宇更新出現圍標等問題，鄧先生坦言天價維修等問題，在香港已不斷重覆出現，所以宏福苑居民已經走出來推翻法團。不過鄧先生憶述，當時在業主居民大會上，曾有一名律師向居民發出警告：「如果推翻法團之後唔再用『宏業』，可能就需要賠償。」他形容，當時該律師是用近乎「恐嚇嘅語氣」向居民游說，令居民擔憂，結果居民雖成功推翻法團，但因害怕承擔賠償，最終並無選擇更換承辦商。

黃碧嬌未有出席聽證會 居民：一啲都唔意外

而黃碧嬌僅向委員會提交書面陳詞，卻未有親身出席聽證會作供，鄧先生直言並不驚訝。他：「基本上成個大埔嘅人，對佢（黃碧嬌）嘅行為都唔會有好評，所以佢唔出嚟，（不出席）我哋一啲都唔意外。」

▼2026年3月20日 大埔宏福苑火災獨立委員會行第二場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

