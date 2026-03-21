數碼港招聘博覽提供逾2000創科職位　參加者可體驗前沿科技應用

數碼港周五（20日）起一連兩日舉行「數碼港互動招聘博覽 2026」，提供超過 2,000 個創科職位，並首次引入多元互動體驗環節，包括百度智能駕駛介紹、無人機足球比賽等，讓參加者全面了解人工智能（AI）、大數據、低空經濟等多個創科行業的就業前景，擴闊他們對新興創科產業的職涯視野。



「數碼港互動招聘博覽 2026」周五（20日）揭幕。（數碼港提供圖片）

邁進第 12 屆的「數碼港互動招聘博覽 2026」是數碼港年度旗艦活動之一，活動沿用線上與實體混合模式，匯集初創企 業、科技公司、大型企業、政府部門及公營機構參與，除了提供逾2000個創科職位外，亦會舉行超過 20 場以人工智能、創新科技及職涯規劃為主題的講座及技術提升工作坊，協助參加者掌握行業最新發展趨勢及市場對新世代人才的技能需求。

設AI智能求職體驗

今年的招聘博覽除了首次引入多元互動體驗環節，讓參加者親身體驗前沿科技應用外，亦提供全方位人工智能求職體驗，包括人工智能模擬面試、履歷診斷及 AI 專業履歷相片拍攝服務，並設有人工智能職業配對平台，透過深度數據分析，綜合 57 個數據點比對求職者背景與超過 2,000 個職位，為參加者提供高準確度的職位推薦。

招聘博覽提供全方位人工智能求職體驗。（數碼港提供圖片）

匯聚跨界專家分享前沿創科發展趨勢

大會亦邀請了數字政策辦公室、香港電台、 香港電腦學會等機構代表，以及前香港首席女子網球員湯嘉寶等嘉賓，聯同亞馬遜雲端運算服務、華為、HPE、科大訊飛、聯想及NTT 等科技巨頭代表，從公共政策、 媒體、科技應用以至人工智能、智慧出行及金融科技等前沿趨勢，剖析內地企業對香港青年的核心技能需求。

招聘博覽首次引入多元互動體驗環節，包括無人機足球比賽等。（數碼港提供圖片）

數碼港主席陳細明致辭時表示，人才是創科發展的核心動力，數碼港一直與政府各部門及機構緊密合作，透過多元化創業及人才培育計劃，持續壯大本港科技人才庫，並發掘及孕育本地資訊及通訊科技人才。他又說，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，數碼港將會繼續吸引全球創新人才，助力香港積極對接國家戰略，打造香港成為國際高端人才集聚高地。

出席活動的創新科技及工業局副局長張曼莉說，創新科技是未來的驅動力，也是年輕人實現夢想的重要舞台，局方將繼續深化與內地的創科合作，推動「一國兩制」下的融合發展，為青年創造更多機遇，助力他們在數碼浪潮中揚帆起航。

立法會科技創新界議員邱達根指出，近年社會各界積極推動青年生涯規劃教育，包括《青年發展藍圖》、創新科技基金的「創科實習計劃」、「金融科技人才培育計劃」，以及民政及青年事務局與數碼港等合辦的「青年初創實習計劃」等措施。這些計劃不僅為年青人提供多元實習與就業機會，更致力提升他們的科技素養、國際視野及專業技能。

數碼港與香港大學經濟及工商管理學院（港大經管學院）於揭幕禮上簽署合作備忘錄。（數碼港提供圖片）

數碼港與港大經管學院建立產學協作機制

此外，數碼港與香港大學經濟及工商管理學院（港大經管學院）亦於揭幕禮上簽署合作備忘錄，正式建立合作關係，攜手培育創科人才。是次合作旨在建立長遠及制度化的產學協作機制，透過涵蓋實習機會、行業講座、技術論壇及企業參觀等多元化活動，深化人才培育、知識轉移及行業交流，配合特區政府推動創新科技及數字經濟發展的政策方向。