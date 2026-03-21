復活節高鐵一票難求　有旅行社未獲安排車票　兩桂林團或延遲出發

近年每逢節假日都有大批市民北上旅遊，更衝出大灣區到廣東省以外地區玩樂。高鐵已開放預售復活節長假首兩日（4月3日及4月4日）的車票，今午（21日）內地高鐵官方網站顯示，距本港數小時車程的城市均一票難求，包括廈門、武漢及長沙等，甚至車程超出6小時的杭州也售罄。



縱橫遊常務董事袁振寧向《香港01》透露，復活節內地團報名人數高於農曆新年，甚至作為旅行社也難以預訂車票。他早前便被營運方告知未能安排車票，涉及兩個4月3日出發的桂林5日4夜團，受影響團友共30多人。其後他安排員工昨日（20日）清早到西九龍站排隊搶票，惟未能成功，目前只能向內地合作方尋求解決方法，甚至可能延遲一日出發，將行程縮減至4日3夜。



馬年大年初一部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站中午非常熱鬧。（資料圖片／陳葦慈攝）

馬年大年初一部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站中午非常熱鬧。（資料圖片／陳葦慈攝）

馬年大年初一部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站中午非常熱鬧。（陳葦慈攝）

復活節假期高鐵一票難求 武漢及長沙等售罄

今年復活節及清明節（4月3日至4月7日）合共長達5日假期，估計不少港人計劃北上旅遊或回鄉拜山。高鐵一般提早15日公開預訂車票，即本周已陸續預售四月初車票，今日（21日）起開放預售復活節翌日（4月4日）的車票。

截至今午約5時，在內地高鐵官方網站「中國鐵路12306」搜尋由香港西九龍站出發的車票，可發現距本港數小時車程的城市都一票難求，其中復活節假期首日（4月3日）車票，不論是商務座、一等座及二等座，都全部售罄，包括福建廈門、湖北武漢、湖南長沙、廣西桂林、江西南昌，以及車程超出6小時的浙江杭州等。

截至2026年3月21日下午5時，4月3日由香港開往桂林的高鐵車票全部售罄。（12306網頁截圖）

截至2026年3月21日下午5時，4月4日由香港開往桂林的高鐵車票全部售罄。（12306網頁截圖）

桂林素有「桂林山水甲天下」的美譽。（新華社）

兩個復活節桂林團未能安排高鐵車票 受影響團友30多人

縱橫遊常務董事袁振寧向《香港01》透露，旅行社預訂高鐵車票需要提早向營運方申請，其後等待派位，一般在出發前的21日收到通知。他早前被告知未能安排車票，涉及兩個桂林5日4夜旅行團，原定4月3日出發，受影響團友共30多人。

安排員工清早到西九龍站排隊搶購車票 同樣未能成功

袁振寧無奈下安排員工，在昨早6時許到高鐵西九龍站，與市民一同排隊搶票，惟未能成功預訂車票。他表示，目前只能向內地合作方尋求解決方法，或是預訂需要轉乘的高鐵車票，或延遲一日出發，將行程縮減至4日3夜。

「中國鐵路12306」訂票系統顯示，4月3日共有3個高鐵班次由香港開往桂林，全部在中午12時前出發，車程約3小時，所有車票已售罄，至於翌日4月4日同樣3個班次也售罄。

縱橫遊常務董事袁振寧指，復活節內地團報名人數高於農曆新年。（資料圖片／鄭子峰攝）

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復活節內地團報名人數高於新春 料未來兩三年繼續增長

袁振寧分析指，內地旅行團近年愈來愈受港人歡迎，加上二月底中東戰火爆發，旅客在杜拜轉機再不安全，部份人選擇放棄長途旅行，改往內地或日本等，因此復活節內地團報名人數更高於農曆新年，估計未來兩三年將繼續迎來增長。

袁振寧並指，近年已改變策略開辦更多內地深度旅行團，例如新東方快車13日新疆團、華東5日團、長江三峽8日團等。雖然他不解旅行社為何不能獲分配高鐵車票，但他強調會努力爭取佳績，以百分百鎖定車票。