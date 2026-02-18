初二高鐵西九站逼爆入境客　廣州客過年來　因那「特別的秩序感」

內地新春黃金周已展開，今（18日）是農曆大年初二，不少旅客訪港旅遊。中午約12時，西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客抵港，他們一家大細、帶著行李箱來港過年，不少人穿上紅色衣物應節。



有目前在上海工作的廣州旅客表示，打算到黃大仙祠參拜，祈求新一年順順利利，預計三日兩夜的行程會花費上萬元，包括購買衣服等。她認為，香港過年氣氛較家鄉更好，有「特別的秩序感」，很多老字號會休市，「真係休息，真係過年。」



今（18日）西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客來港過年。（董素琛攝）

今（18日）西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客來港過年。（董素琛攝）

今（18日）西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客來港過年。（董素琛攝）

今（18日）西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客來港過年。（董素琛攝）

上海工作先回廣州家鄉過年後來港 三日兩夜料花萬元

在上海工作的徐小姐，到位於廣州家鄉過年後便訪港旅遊，會在香港逗留3天，單是預訂位於尖沙咀的酒店，已花費約3000元人民幣。她預計會整個行程會花費上萬元，包括購買衣服等使費。

黃大仙祠上香再訪M+與維港

徐小姐說，以往有農曆新年到黃大仙祠拜黃大仙的習慣，故此行亦會到到該處上香，祈求新一年順順利利。她打算明天到訪M+博物館，亦會觀賞維多利亞港夜景。

徐小姐指，自己訪港多次，最喜歡的地方是上環。（董素琛攝）

最愛上環因多本土東西 香港多店休市有「特別的秩序感」：真係過年

徐小姐訪港多次，笑言最喜歡的地方是上環，「因為有啲好傳統好local（本地）嘅野，但係你行多兩步又可以見到啲好現代嘅，個體驗好好。」她認為，香港的過年氣氛會較廣州濃烈，形容是有「特別嘅秩序感」，「呢幾日好多舖頭，尤其某啲老字號，其實佢哋喺休市嘅，咁你feel到真係休息，真係過年。」

福建高中生高小姐認為粵語十分有魅力。（董素琛攝）

首次福建高中生「遊大學」不過夜 讚粵語十分有魅力

來自福建的高中生高小姐，趁過年與家人到訪不同地方「遊大學」。高小姐指，此行僅會逗留一天不過夜，到訪香港大學及周邊地方，整個行程預計會花費數百元，「作為一個學生，要去看一下這種最近頂流裡面的一種學校。」她期望，將來高考成續分數夠高，可以考進香港大學。

高小姐說，此行是她首次訪港，認為粵語十分有魅力。她又指，在結束香港之旅後，會到新加坡參觀新加坡國立大學。