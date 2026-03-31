周潤發相熟的士司機撐強制電子支付　指黑的東壩往落馬洲收$1200

吳錦泉由50多歲起半退休轉行成為的士司機，早在西貢變成內地客打卡聖地前，他已每日清晨身穿整齊的西裝，駕車到西貢北潭涌接載乘客往返東壩，如今他年約七旬，曾被他接載的明星多不勝數，包括劉家玲及已離世的廖啟智等，眾星中又以周潤發的接載次數最多。他指發哥沒有架子，與行山客合照，「我自己都受寵若驚呀，俾佢嗌聲泉哥。」



政府規定所有的士司機今年4月1日起必須提供兩款電子支付，吳錦泉表示支持，更批評過去東壩有害群之馬「獅子開大口」濫收車資，例如東壩開往北潭涌收100元；開往西貢收150元；開往落馬洲更索價1,200元，相比正常接錶收費的380元高逾三倍。



七旬的士司機吳錦泉從業約20年，每日身穿整齊的西裝，在西貢接載行山客。（陳葦慈攝）

曾被吳錦泉接載的明星乘客多不勝數，包括劉家玲及已離世的廖啟智等。（陳葦慈攝）

穿西裝專行郊遊線 曾載劉家玲、方中信、苗僑偉、盧海鵬、沈祖堯

七旬的士司機吳錦泉從業約20年，由於他熱愛西貢的山明水秀，在鹹田灣及破邊洲還未深受內地旅客歡迎前，他已每日清晨駕車往北潭涌巴士總站，先做運動呼吸新鮮空氣，再接載行山客前往東壩，親身感受西貢由「港人後花園」，再逐漸變成內地旅客的打卡聖地。

吳錦泉接載的明星乘客多不勝數，當中周潤發（發哥）的接載次數最多，其他明星則有劉家玲、方中信、苗僑偉、盧海鵬及廖啟智（已離世）等，他們有時候會三五成群一起坐的士，到麥理浩徑行山欣賞壯麗景色。另外他也曾接載前中大校長沈祖堯。

七旬的士司機吳錦泉（左）過去曾多次接載周潤發（右）到東壩行山。（吳錦泉提供圖片）

對周潤發最印象深刻︰被嗌聲泉哥感受寵若驚

當中吳錦泉對發哥最印象深刻，評價他為人沒有架子及個性平和，不會因巨星的身份自認為地位超然，反而會主動與行山客合照，但有趣是他每次都會主導自拍，其他人只需要負責入鏡，另外更會稱呼他為「泉哥」。

佢有時揸架車到停車場，離遠佢就「泉哥！車我到東壩！」哈哈哈哈，我自己都受寵若驚呀，俾佢嗌聲泉哥。 七旬的士司機吳錦泉

吳錦泉說︰「我自己都受寵若驚呀，俾佢（周潤發）嗌聲泉哥。」（陳葦慈攝）

周潤發坐的士用什麼支付車費？ 現金支付另額外提供貼士

雖然發哥是家傳戶曉的影帝，但也曾跨界主唱多首歌曲。吳錦泉有時候便捉弄發哥，特地在車內播放《舊情人》或《12分10分吋》，每次都被發哥笑罵。「有時播下佢唱嗰首《舊情人》，佢就鬧鬼我又播呢首歌？哈哈哈，唔知觸動佢咩神經呀。」

那麼發哥坐的士通常使用哪種付款方式？吳錦泉透露，發哥在新冠疫情前都是支付現金，而且還會提供額外的貼士，惟或因西貢近年被內地旅客逼爆，他已轉往城門水塘等郊野公園，不再常在西貢出現。

吳錦泉指，近年經常接載的內地旅客，全都習慣選擇二維碼付款，包括WeChat Pay HK。（陳葦慈攝）

八達通流動收款機可同時支援WeChat Pay HK等內地支付平台。（陳葦慈攝）

選微信及八達通收款 部份司機憂繳稅不願收電子支付

政府規定所有的士司機今年4月1日起必須提供至少兩款電子支付，包括一款二維碼及一款非二維碼。吳錦泉考慮到內地旅客全部習慣選擇二維碼付款，因此最近選用八達通流動收款機，可同時支援WeChat Pay HK等內地支付平台，他認為操作上毫無難度。

惟部份司機反對新措施，吳錦泉形容他們「不清白」，不願向電子支付平台提供個人資料，包括身份證號碼及電話號碼等，憂慮稅務局得知他們每日的收入後，將會「墮進稅網」。他笑說自己每日的收入微薄，不介意讓政府得知其收入水平。

部份的士司機憂慮稅務局得知他們每日的收入後，將會「墮進稅網」。（陳葦慈攝）

吳錦泉支持政府強制規定安裝行車記錄系。（資料圖片／歐陽德浩攝）

有東壩黑的「獅子開大口」往落馬洲收$1200

政府亦強制規定所有的士今年內完成安裝行車記錄系統，吳錦泉大讚可防範害群之馬濫收車費。他批評過去有一輛六座「黑的」長期停泊在東壩的士站，卻「冚旗」聲稱暫停載客，惟一旦乘客上前問價便「獅子開大口」，例如東壩開往北潭涌收100元；開往西貢收150元；開往落馬洲更索價1,200元，相比正常接錶收費的380元高逾三倍。

你大大聲喺的士站嗰度，加兩百加一百加三百咁樣加人哋，即係會影響整個的士行業，同埋會影響乘客坐的士嘅興趣。你咁加法我點解要坐的士？我去坐小巴啦。 七旬的士司機吳錦泉

吳錦泉農曆新年會化身財神爺，聖誕節則變成聖誕老人。（吳錦泉提供圖片）

吳錦泉每日悉心打扮出門駕駛的士。（陳葦慈攝）

每日悉心打扮開工︰唔通着背心、短褲、踢拖？

訪問當日，吳錦泉身穿筆直整齊的西裝，乍看之下不像一名年約七旬的的士司機，記者原本以為他為了上鏡才特地悉心打扮，卻獲回應指每日都是這樣駕駛的士。

原來吳錦泉視所有乘客為老闆，然而他觀察到不少司機污糟邋遢，甚至只「短褲踢拖」上班。他認為的士司機的衣着打扮，與香港國際城市的形象有關，因此他後來每日悉心打扮出門駕駛的士，農曆新年更會化身財神爺，聖誕節則變成聖誕老人。

反正都要着衫，你執正啲係咪令到乘客舒服啲開心啲？唔通着背心、短褲、踢拖，咁樣比較好啲？ 七旬的士司機吳錦泉

現時全港已有逾4萬名的士司機，成功開通微信「收錢碼」或透過各款流動收款機展示二維碼收款。（陳葦慈攝）

由即日起至4月30日，微信支付人民幣錢包向內地客推出的士驚喜匯率，適用於所有掃碼支付的渠道，包括八達通流動收款機。（陳葦慈攝）

4萬的士司機已成功開通微信「收錢碼」或透過二維碼收款

WeChat Pay HK公布，微信「收錢碼」支持人民幣及港幣收款，若乘客支付人民幣車費，將自動轉為港幣即時轉入WeChat Pay HK錢包，的士司機更可不限次數、不限金額、隨時提款至香港銀行戶口，不收手續費，現時已派員到本港主要的士站、口岸及機場設宣傳攤位，為的士司機提供註冊開戶及教學支援。

WeChat Pay HK又指，現時全港已有逾4萬名的士司機，成功開通微信「收錢碼」或透過各款流動收款機展示二維碼收款，由即日起至4月30日，微信支付人民幣錢包向內地客推出的士驚喜匯率，適用於所有掃碼支付的渠道，包括八達通流動收款機。