羅淑佩西九探三隻巨型貓咪打卡　大讚亞洲首展亮相《夢遊喵境》

第三屆「西九家FUN藝術節」今日（19日）開幕，其中一個亮點是英國創意工作室Air Giants創作的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》，作品首次在亞洲展出，三隻「貓貓」融合聲音、燈光及觸感互動，最長一隻有10米，即日起至4月7日在藝術公園海濱東草坪免費開放予公眾參觀。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日路過欣賞，大讚就如真貓一樣，呼籲大家去打卡。



羅淑佩西九探三隻巨型貓咪打卡，大讚亞洲首展亮相的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》。（羅淑佩FB）

羅淑佩西九探三隻巨型貓咪打卡，大讚亞洲首展亮相的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》。（羅淑佩FB）

羅淑佩在Facebook分享今天趁着往西九文化局開會，順道探望「夢遊喵境」的三隻可愛貓貓，形容陽光充沛又未太熱，西九海濱十分舒適。三隻貓貓順勢睡覺，時而輕搖尾巴，肚皮發出「咯咯」聲音，就如真貓一樣。

羅淑佩西九探三隻巨型貓咪打卡，大讚亞洲首展亮相的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》。（羅淑佩FB）

羅淑佩西九探三隻巨型貓咪打卡，大讚亞洲首展亮相的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》。（羅淑佩FB）

羅淑佩引述西九表示「咯咯」聲是創作此擺設的藝術家錄下自家貓咪的purring sound來融入作品，笑言難怪聽來那麼自然，呼籲大家記得去打卡。

羅淑佩西九探三隻巨型貓咪打卡，大讚亞洲首展亮相的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》。（羅淑佩FB）

輕靠充氣巨型貓咪或輕撫貓身 感受兩種聲音

由著名英國創意工作室 Air Giants 創作的《夢遊喵境》首度在亞洲展出。該作品去年於英國曼徹斯特博物館首展，是次來港為其首次在歐洲以外地區展出。作品融合聲音、燈光及觸感互動，貓咪尾巴會悠然擺動——觀眾可以輕靠充氣巨型貓咪，或者輕撫貓身，感受「牠們」的呼嚕聲與心跳律動。

另外，藝術團隊特意為今次藝術節，將裝置中原有的單隻10米長巨型貓咪，擴展為「兩大一小」的貓咪家庭。

《夢遊喵境》Tote Bag。（羅淑佩FB）