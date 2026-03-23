油價升｜專家：留意石油副產品有否借勢加價　倡引入95、92號汽油

中東局勢緊張，伊朗革命衛隊封鎖霍爾木茲海峽，令國際石油供應受阻，油價波動，不少石油副產品的成本亦上漲。團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒認為需辨識是否有供應商借勢加價，舉例石油僅佔清潔劑材料10%至20%成本，一支20元的清潔劑加幅應在0.8元内。



他又形容香港油價有「加快減慢」的問題，認為政府每周公開油公司折實油價，有助市民監察。日後如發現油價有很大變化，政府則可提出規管，亦可考慮日後在油站批地條款上增加一些條文。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。(鄭子峰攝)

蕭逸駒中指，本港油價和石頭副產品因中東局勢上升，屬正常現象，但要辨有沒有供應商是「借勢加價」。（資料圖片）

蕭逸駒今在港台節目《千禧年代》中指，本港油價和石油副產品因中東局勢上升，屬正常現象，但要辨識有沒有供應商「借勢加價」。他舉例，石油僅佔清潔劑成本10%至20%，倘油價上升兩成，一支20元的清潔劑加幅應不多於0.8元。

他又形容香港油價現時 「加快減慢」，認為政府下月起每周公布開油公司折實後的實際價格，有助市民以國際基準監察本港油價。如發現油價出現很大變化，政府可提出規管，亦可考慮日後在油站批地條款上增加一些條文。他又建議油公司擴大產品選擇，引入較便宜的95及92號汽油供消費者選擇。

邵家輝示，中東局勢升溫，部分體積大、價格低的貨物因運輸成本上漲，售價有機會上升。（資料圖片/夏家朗攝）

批發及零售界立法會議員邵家輝在同一個節目表示，中東局勢升溫，部分體積大、價格低的貨物因運輸成本上漲，售價有機會上升，例如紙巾和蔬菜等。他稱，許多供應商會購入兩、三個月的貨量，相信短時間内不會將成本轉嫁至消費者。但長遠而言，油價高企會導致商戶營運成本增加，最終可能出現通脹。