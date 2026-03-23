英航遺體放備餐區｜港機師稱涉取證考量：可以唔郁（遺體）就唔郁

英國航空（British Airways）一班香港飛國倫敦希斯路機場（Heathrow）航班日前有一名60多歲的女乘客在起飛後不久離世，機組人員安排遺體放在機尾位置，有乘客投訴，航班臨近降落時傳出惡臭。



曾經處理類似情況的香港專業飛行員協會主席張敬龍今日（23日）稱，一般而言，如相關航班有空位，會安置離世人士附近的其他乘客調位，或會為遺體戴上太陽眼鏡，並以毛氈或報紙覆蓋遺體，盡量不移動遺體，因涉降落後法證人員可能須取證等考量：「盡量唔掂到都唔掂，可以唔郁佢（遺體）就唔郁。」



圖為2025年3月21日，多架英航客機在倫敦希斯路機場停泊。（Reuters）

英國《太陽報》報道，事發於本月15日，編號BA32的航班載有超過330名乘客由香港國際機場出發，該名女乘客在起飛後大約一小時後離世。有消息人士稱，雖然死者同行的家屬及機組人員感到心痛，不過由於事件被視為非緊急情況，因此機長決定繼續航程。

張敬龍稱若乘客「有得救」會緊急降落或折返：一定放棄所有商業考慮

張敬龍今日在商業電台訪問稱，如遇乘客不適的突發情況，機組人員會向機上乘客了解是否有醫療人員背景人士，若乘客「有得救」，機長會選擇緊急降落附近機場或折返：「有得救會迫降或拆返，一定會放棄所有商業考慮。」

報道指，機組人員曾討論如何處理遺體，機長要求他們將遺體安置在一個廁所內並反鎖但被拒。於是他們被迫包裹遺體，再放於機尾具發熱地板的廚房內。

張敬龍稱，一般而言，如航班有空位，會安置離世人士附近的其他乘客調位，或會為遺體戴上太陽眼鏡，並以毛氈或報紙覆蓋遺體，盡量不移動遺體，因涉降落後法證人員可能須取證等考量：「盡量唔掂到都唔掂，可以唔郁佢（遺體）就唔郁。」

張敬龍又指，如機上沒其他空位，將遺體舁送洗手間及反鎖亦是另一做法，當中的考量是涉及醫療衞生問題，包括未能確定死者是否感染任何傳染病，故「隔離」遺體亦是合理做法。