兩蚊兩折｜18區搭車攻略圖文包　避免「長車短搭」一程可慳$5.4

【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】2元乘車優惠下，時有長者「長車短搭」，例如乘搭過海巴士到就近的同區車站，令政府需多付公帑以補貼受惠長者及殘疾人士。4月3日起，乘車優惠將調整為「兩蚊兩折」，成人車費超過10元，受惠人士需支付兩折車費，10元或以下則維持繳付2元。



運輸署推出乘車懶人包，教受惠人士以最便宜的方法乘搭區内交通工具。其中由東涌市中心來往東涌西一程可節省5.4元。如果乘搭新大嶼山23號巴士，假日全程車資達37元，「兩蚊兩折」後需付7.4元。如果改乘34號巴士，車資僅5.1元，長者實付2元。



4月3日起，長者乘車優惠將調整為「兩蚊兩折」，即成人車費10元以上計兩折，10元以下則維持繳付2元。（資料圖片/林靄怡攝）

4月3日起，長者乘車優惠將調整為「兩蚊兩折」，即成人車費10元以上計兩折，10元以下則維持繳付2元。(香港01製圖)

東涌「兩蚊兩折」搭車攻略 假日可慳5.4元

由東涌市中心來往東涌西，可選搭23或34嶼巴。倘搭來往東涌和昂坪的23號巴士，平日全程車資20.4元，假日車資達37元，長者需付4.08元或7.4元。倘乘搭34號巴士，車資僅5.1元，長者付2元，可節省超過5元。

由東涌市中心來往東涌西，可選搭23或34嶼巴。倘搭來往東涌和昂坪的23號巴士，平日全程車資20.4元，假日車資達37元。（運輸署網站）

▼運輸署「兩蚊兩折」十八區搭車攻略 ▼



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上水居民免乘過海巴可慳$3.6

新界方面，從上水清河邨到上水廣場，可選搭四條路線的九巴。978為過海巴士，來往粉嶺和銅鑼灣，全程收費達27.9元，「兩蚊兩折」下長者需付5.6元。

273A和273B分別來往上水合華明，以及上水和清河，全程車費為5.1元及4.3元；270B則來往上水和奧運，全程收費16.9元，分段收費5.4元。相比之下，長者乘搭270B、273A和273B只需付2元，較乘搭978巴士便宜約3.6元。

新界方面，從上水清河邨到上水廣場，可選搭978、270B、273A和273B九巴。如非選乘978路線，可節省3.6元。（運輸署網站）

年滿65歲人士港島出行可選電車 每程僅$1.5

由中環街市來往政府總部，可乘搭電車、港鐵港島線、1號城巴以及673號九巴。其中673來往上水和中環，全程車資27.9元，「兩蚊兩折」下需付5.6元。其餘交通工具付2元，可節省約3.6元。如果是65歲或以上的長者，電車票價僅1.5元，則可節省4.1元。

灣仔方面，來往怡和街和皇后街，可搭電車、5B、26以及969城巴。其中969來往天水圍和銅鑼灣，全程車資27.3元，「兩蚊兩折」後需付5.46元。其餘交通付2元，可節省約3.5元。