兩元乘車｜上年度開支修訂為46.5億 按年升2.5億 較原估算少14%
撰文：陶嘉心
出版：更新：
政府去年決定收緊長者2元乘車優惠，車費10元以上計兩折，10元以下則維持2元，今年四月生效。當時政府估算，今個2025/26財政年度計劃涉及的開支達54億元，較2024/25年度的開支44億元約多出10億，升幅為23%。惟新一份《財政預算案》將2025/26年度的預計支出修訂為46.5億，即僅比2024/25年實際開支多5.8%。
新一份《財政預算案》公布，2026/27財年，即2元乘車優惠計劃改為「兩蚊兩折」的首年，預算經常開支為51.7億，預計平均每日乘客人次有181萬。
至於今年財政年度，修訂預算為46.5億元，較去年的估算54億元少近14%；較對上的2024/25財年多約2.6億，即5.8%。翻查過往預算案，歷年政府在估算未來一個財政年度的計劃支出時，都比實際開支多。其中在2021/22及2022/23財政年度，估算比實際開支高出近一倍。其後兩個財年，政府亦分別高估支出67%及37%。
