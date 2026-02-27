兩元乘車｜上年度開支修訂為46.5億　按年升2.5億　較原估算少14%

政府去年決定收緊長者2元乘車優惠，車費10元以上計兩折，10元以下則維持2元，今年四月生效。當時政府估算，今個2025/26財政年度計劃涉及的開支達54億元，較2024/25年度的開支44億元約多出10億，升幅為23%。惟新一份《財政預算案》將2025/26年度的預計支出修訂為46.5億，即僅比2024/25年實際開支多5.8%。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，長者2元乘車由4月起變成「兩蚊兩折」，料可減少資助金額。（鄭子峰攝）

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，長者2元乘車由4月起變成「兩蚊兩折」，料可減少資助金額。（廖雁雄攝）

新一份《財政預算案》公布，2026/27財年，即2元乘車優惠計劃改為「兩蚊兩折」的首年，預算經常開支為51.7億，預計平均每日乘客人次有181萬。

至於今年財政年度，修訂預算為46.5億元，較去年的估算54億元少近14%；較對上的2024/25財年多約2.6億，即5.8%。翻查過往預算案，歷年政府在估算未來一個財政年度的計劃支出時，都比實際開支多。其中在2021/22及2022/23財政年度，估算比實際開支高出近一倍。其後兩個財年，政府亦分別高估支出67%及37%。