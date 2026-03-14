貿發局總裁張淑芬：中東局勢不利營商　開拓當地市場　需靜觀其變

本港近年拓展許多新興貿易市場，包括中東及東盟等，惟中東局勢持續緊張，貿易發展局總裁張淑芬今（14日）表示，中東市場佔本港貿易總量比例不高，毋須過分憂慮，不過，局勢動盪影響燃油價格及貨運貿易，不利營商，對本港貿易有打擊。張淑芬表示，開拓中東市場需靜觀其變，貿發局會在內地及東盟市場多做一點，鞏固貿易中心地位。



貿發局總裁張淑芬。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

稱本港與中東貿易量未算太高 毋須過份憂慮

貿發局總裁張淑芬在有線新聞節目《有理有得傾》表示，香港近年積極拓展中東市場，雙邊貿易較疫情前增長逾三成，不過雙方貿易量「不是太高」，毋須過份憂慮，又指出香港出口最多的市場是內地，其次是東盟。

近日中東局勢不穩引發燃油價格波動等連鎖反應，提高營商成本，張表示，現時局勢對本港貿易「多少有點打擊」，但認為中東長遠來說是不可或缺的市場，惟開拓市場需靜觀其變；又稱中東局勢同時讓營商者看到香港的穩定性、全球性、以及「本身豐厚的根底」，讓他們更有安全感和信心在港營商。

全年出口增長預測需否調整? 張淑芬：仍審慎樂觀

被問有否需要調整8%至9%的全年出口增長預測，她回應稱仍然審慎樂觀，而貿發局計劃第三季舉辦的首個中東海灣國家會議則有機會調整。張淑芬解釋，該會議引進中東項目，同時對接內地和東南亞的項目與投資者，但由於戰事影響，現階段難以確定相關合作可否延續。