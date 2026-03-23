今日新聞8分鐘｜利舞臺女廁現棄嬰送院亡｜ 單位起火住客擒窗逃命

有片｜九巴倉鼠走失 熱心人捉放膠袋留窿唞氣：落車仲好生猛

九巴發生倉鼠走失事件。熱心乘客曾先生在社交媒體分享乘搭九巴時，發現一隻倉鼠在車廂後排位置四周亂竄，在花約一分鐘後終將牠放入膠袋稍作安置，交給車長作進一步處理，並希望倉鼠的主人能夠盡快接牠回家。

有網民質疑做法不妥當，將倉鼠放入膠袋會令其受驚，甚至被焗死。車長在網上回應指，當時沒有箱安置倉鼠，只能先將牠放入膠袋，「留咗好大個窿俾佢唞氣，佢哋安全到咗愉翠，落車仲好X生猛」。九巴指，車長將倉鼠交予站長，已交由愛護動物協會處理。

有片｜屯門公路貨櫃車與消防車相撞後翻側 司機昏迷 出九龍受阻

今日（23日）中午12時15分，屯門公路出九龍發生交通意外。一輛消防車與一輛貨櫃車在掃管笏滿名山對開位置相撞。其中貨櫃車翻側路中，司機受傷被困駕駛室，陷入昏迷。救援人員到場將姓岑（64歲）男司機救出，將他送往屯門醫院搶救，他情況嚴重。

現場可見，涉事消防輕泵車的右邊車身和車頂損毀，貨櫃車向右翻側，倒在前面約30米外，沿路碎片四散，並有煞車痕迹。據了解，上午約11時54分，有人報稱屯門公路掃管笏對開發生山火。消防到場處理，證實是善意虛報。當時一輛消防輕泵車停在路肩與報案人核實地點，有打死火燈、閃燈及響警號，惟涉事貨櫃車撞上。

葵涌冧天秤｜家屬認屍痛哭 工權會籲當局盡早完成調查作交代

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，3月19日有天秤倒塌，62歲機手連人帶天秤墮地，當場死亡。工權會人員今日（23日）早上陪同死者妻子、女兒及親友到葵涌公眾殮房認領遺體，眾人逗留約1小時後痛哭離開。據了解，死者上有高堂下有妻房，90多歲的母親需要照顧；遺孀與其20多歲、尚未工作的女兒徬徨無依。

驚險影片｜北角仁德大廈失火3人送院 兩人爬出外牆逃命險象環生

北角發生火警。今日（22日）傍晚5時28分，警方接獲多個報案，指春秧街93至13號仁德大廈一單位起火，冒出大量濃煙。消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，傍晚約6時19分將火救熄。消防經初步調查，懷疑起火單位住戶使用打火機時，意外點燃雜物，沒有可疑。據悉，一對持行街紙的42歲及8歲坦桑尼亞籍母女居於涉案單位。火警中，其他單位共有2女1男住戶（58至78歲）吸入濃煙不適，被送往東區醫院治理；多名居民由人員協助或自行疏散。

根據現場市民提供影片可見，濃煙由大廈高層一單位竄出，另有兩人沿外牆逃生，腳踏喉管及冷氣機，幸其後成功進入另一單位，過程險象環生。有目擊者慌稱：「佢擒咗出嚟呀，踩住個冷氣機呀，唔係仲向下擒呀嘛‥‥‥點會擒窗㗎？等消防員嚟啦‥‥‥」現場可見，多人疏散，當中包括持拐杖長者，亦有人身披毛毯、用紙巾掩住口鼻。

利舞臺廣場女廁清潔工發現初生男嬰 嬰兒昏迷送院不治

今日（23日）下午1時半左右，銅鑼灣波斯富街利舞臺廣場1樓，清潔工在女廁內發現一名初生嬰兒，連忙致電報警。人員到場，發現男嬰昏迷不醒，他由救護車送往律敦治醫院搶救後，證實不治。警方圍封現場調查，案件暫列「嬰兒屍體發現」處理。

加拿大航空客機紐約機場跑道與消防車相撞 正副機長殉職 41傷

加拿大航空（Air Canada）旗下的加拿大快運航空（Air Canada Express）一架客機3月22日晚上在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）降落後，於跑道上滑行時與一輛消防車相撞，當局證實正副機長傷重不治，另外有41名乘客及機組人員受傷。

「兩蚊兩折」4.3生效 車費高於$10變兩折計算︱長者2元乘車優惠

政府收緊長者2元乘車優惠，車費10元以上計兩折，10元以下則維持繳付2元。政府今 日（23日）宣布，下月3日起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於十元，受惠人士維持繳付兩元車費，而成人票價高於十元則受惠人士須繳付成人票價的兩折，轉乘車程同樣適用。

實施「兩蚊兩折」安排後，二元優惠計劃的受惠對象維持不變，合資格受惠人士可使用樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通繼續享受乘車優惠。勞工及福利局局長孫玉菡表示，二元優惠計劃旨在鼓勵長者及合資格殘疾人士參與社區活動，從而建立關愛共融的社會，「兩蚊兩折」方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間取得平衡。

題題題題題題題題題題題題題題題

lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead lead