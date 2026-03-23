葵涌冧天秤｜家屬認屍痛哭　工權會籲當局盡早完成調查作交代

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，3月19日有天秤倒塌，62歲機手連人帶天秤墮地，當場死亡。工權會人員今日（23日）早上陪同死者妻子、女兒及親友到葵涌公眾殮房認領遺體，眾人逗留約1小時後痛哭離開。據了解，死者上有高堂下有妻房，90多歲的母親需要照顧；遺孀與其20多歲、尚未工作的女兒徬徨無依。



死者家屬到殮房認領遺體。（黃學潤攝）

工權會幹事劉家樂安慰死者家屬。（黃學潤攝）

工權會幹事劉家樂表示，目前工權會正積極協助跟進身後事，死者公司繼續與家屬保持聯絡，正協調後續支援。據了解，死者為擁有40多年經驗的天秤操作員，而涉事天秤在進行檢測後才使用，天秤亦屬於「新淨」，意外原因仍有待調查。根據法例，天秤每次使用前需要做檢查，且有一定檢測要求，他形容今次意外發生突然，並感到震驚，呼籲政府盡早完成調查，給予公眾一個交代。

工權會幹事劉家樂形容今次意外發生突然，並感到震驚，呼籲政府盡早完成調查，給予公眾一個交代。（黃學潤攝）

+ 6

當局今日（23日）開始動工將倒在山坡的天秤殘骸解體，逐一移走，預料至明天才處理完畢。現時一段大窩口道仍然封閉，相關的巴士及小巴路線仍然改道。

事發在3月19日下午約4時27分，葵涌邨對開一個建築地盤，有一個天秤吊臂倒塌，驚動多人報案，據報有客貨車被碎石擊中。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，亦有建築物料飛落馬路，一片狼藉。