裕澤香江｜李家超：全港逾3380間單一家族辦公室　較兩年前增25%

以「築就傳承」為主題的第四屆「裕澤香江」高峰論壇周二（24日）舉行，政府周一（23日）舉行高峰晚宴，宴請約130人來自亞洲、歐洲、美洲、大洋洲和非洲的家族辦公室決策人及家族成員，為活動拉開帷幕。行政長官李家超致歡迎辭時表示，縱使環球局勢瞬息萬變，香港始終堅穩不移，一如既往為資本、機構和家族提供穩固的根基，愈來愈多家族辦公室選擇落戶香港。



圖為2026年3月23日，「裕澤香江」高峰晚宴由一場別開生面的「人機共舞醒獅」表演揭開序幕，傳統醒獅與靈活敏捷的機械狗合作，為出席的家族辦公室決策人帶來視覺盛宴。 （政府新聞處圖片）

圖為2026年3月23日，「裕澤香江」高峰晚宴由一場別開生面的「人機共舞醒獅」表演揭開序幕，傳統醒獅與靈活敏捷的機械狗合作，為出席的家族辦公室決策人帶來視覺盛宴。 （政府新聞處圖片）

李家超指出，目前全港已匯聚超過3,380間單一家族辦公室，較兩年前增長達25%，其中逾半數的領導層已由第二代或以後的成員擔任，充分反映超高淨值家族對香港作為跨代傳承基地的堅定信心。

「人機共舞醒獅」帶動高峰晚宴氣氛

晚宴開始由一場別開生面的「人機共舞醒獅」帶動了氣氛，傳統醒獅與靈活敏捷的機械狗動態神氣活現。這場傳統文化與前沿科技的完美結合，體現了香港兼容並蓄、推陳出新的城市精神，亦呼應本屆論壇聚焦人工智能(AI) 與機械人技術等前沿議題的方向。

此外，在融合傳統精粹與創新的氛圍下，場地露天區域設置了以霓虹燈和老香港情懷為設計意念的「打卡位」。

圖為2026年3月23日，財經事務及庫務局局長許正宇（右）在第四屆「裕澤香江」高峰晚宴期間與泡泡瑪特創辦人、主席及行政總裁王寧（左）會面。 （政府新聞處圖片）

來自全球的家族辦公室決策人和家族繼承人，周二將圍繞「資管優勢成就家族財富傳承」、「文化價值基礎孕育蓬勃市場」和「智能科技創新驅動資本增值」三大核心議題，以及「體育與慈善」爐邊談話探索講者的前瞻思維。