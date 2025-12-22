消防處：關閉消防裝置作檢修由承辦商判斷　大廈維修人員無權關閉

大埔宏福苑大火，其中一個致命點是全屋苑消防裝置被違規關閉，影響居民走火警逃生。消防處今日（22日)就傳媒刊登評論指業界質疑消防處建議大廈維修期間，消防設備及裝置應分段關閉安排是否可行，作出澄清。處方指消防裝置的保養、修理或檢查必須經由註冊消防裝置承辦商進行，承辦商會作出專業判斷，負責大廈維修工程的人員並無權限把消防裝置及設備關閉。



消防處建議大廈維修期間，消防設備及裝置應分段關閉安排。（資料圖片）

非註冊消防裝置承辦商的人員均不得檢修消防裝置或設備

有傳媒刊登評論指業界質疑消防處建議大廈維修期間，消防設備及裝置應分段關閉安排是否可行。消防處認為內容未能完全反映事實，作出澄清，指根據法例，任何非註冊消防裝置承辦商的人員，均不得保養、檢查或修理裝置在任何處所內的任何消防裝置或設備。

消防處：為免誤鳴而企圖關閉消防裝置 屬極不負責任

處方表示，防裝置的保養、修理或檢查必須經由註冊消防裝置承辦商進行，承辦商會作出專業判斷，按消防處的指示保養、修理或檢查消防裝置。負責大廈維修工程的人員並無權限把消防裝置及設備關閉，若有前線人員為免消防裝置因工程誤鳴而企圖將其關閉，屬極之不負責任的行為。

承辦商在工程進行時可分段關閉消防裝置 但需盡快恢運作

《消防處通函第1/2021號》已列明，關閉消防裝置對其正常操作的影響應減至最低。承辦商應在大廈有工程進行時採用有系統的方法，將受影響的消防裝置分段關閉，並且盡快恢復其正常運作。如系統的受影響部分在工作更次的尾聲未能恢復正常操作，應把該部分孤立，讓系統其餘部分先恢復正常操作。當完成相關工作後，承辦商須在適當時間內發出相關「消防裝置及設備證書」。

處方又表示早前已與香港註冊消防工程公司商會舉行會議，業界表示將全力配合。