聖誕節｜消防處特別巡查132幢商廈　發376張通知書及提53宗檢控

大埔宏福苑火災引起社會對樓宇消防安全的廣泛關注。聖誕假期前夕，消防處周二（12月23日）起一連兩日，針對全港有較高火警風險的商業大廈，展開特別消防安全巡查與執法行動，並亦同步推行防火宣傳及教育。



圖為消防處總部大樓資料圖片。（消防處提供圖片）

57幢疑未為消防裝置進行年檢 將嚴肅跟進

消防處指出，由於預期聖誕假期時，設有較多持牌處所的商業大廈的人流將顯著上升，消防處在全港揀選共132幢此類商業大廈，展開特別巡查與執法，就各類火警危險共發出376張「消除火警危險通知書」，並提出53宗檢控。

對於其中57幢懷疑未有為大廈消防裝置或設備進行年檢的商業大廈，消防處已嚴肅跟進，並會就違規情況採取執法行動。

消防處表示，為進一步加強監管此類商業大廈的消防安全，及提升業戶及公眾的消防安全意識，消防處將與物業管理業監管局、香港物業管理公司協會有限公司，以及其他相關持份者加強溝通，引入具針對性的監管與宣傳措施。當局同時鼓勵業主、租戶及物業管理方，妥善做好大廈管理，避免出現火警危險。