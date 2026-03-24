宏福苑聽證會｜宏盛閣居民今作供　冀還原真相　盼涉事者負應有責

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，將有居民以事實證人身份作供。當中，居於宏福苑宏盛閣的梁浩軒在下午聽證會開始前指，作供是希望還原事件真相，更多的是希望需要為火災負責的人負上應有責任或接受懲罰，但他指「相信就難啲」，因聽證會其無法律效力。



宏福苑宏盛閣居民梁浩軒指，作供是希望還原事件真相，更多的是希望需要為火災負責的人負上應有責任，或接受懲罰。（任葆穎攝）

對於上午聽證會，代表政府的律師孫靖乾指房屋局獨立審查組（ICU）巡查前與註冊承建商等預約是一貫做法，梁浩軒指如以普通人理解，獨立審查組應是負責監察，而當時是收到居民投訴後才去巡查，事件牽涉公眾及安全時，相關做法並不合適：「唔係話你（ICU）有心去提水啦，但如果有心去作弊，有如老師事前知會學生考試範圍，都係叫通水。」

▼ 2026年3月24日 大埔宏福苑火災獨立委員會首輪第三場聽證會 ▼



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梁浩軒又指決定作供主要是為了主要講述大火當日發生的事，根據事後判斷，宏盛閣居民是最後一批走到的，會在聽證會講述為何當日差不多下午4點才可離開，希望還原事件真相。

梁浩軒指尋找真相重要， 但「更加多嘅係要求需要為呢件事負責嘅人去作出應有嘅一個責任」甚至受懲罰，但明言「相信就難啲」。