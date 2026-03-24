宏福苑聽證會｜女住戶稱工人吸煙常見　淚述逃生：無人知個火咁大

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第三場聽證會，下午的聽證會有三位宏福苑居民作供。居於宏昌閣十多年的謝玉華作供稱，宏福苑大維修開始搭棚時，她己拍攝到有工人吸煙，當時也擔心會否引致火警，而因為她對煙味敏感，故經常聞到煙味，亦得知有街坊就此作出投訴。謝玉華又指，單位未封窗時曾見到有工人吸煙，形容他們搭棚時吸煙是常見情況。



謝玉華憶述逃生經過時忍不住哭泣，曾見到有鄰居大門微開，便跟他們說發生火警：「我當時沒想過咁大件事，只是想落去（樓下）睇。」謝玉華稱，後來才感受到火勢之猛：「幅牆好熱，我無法在樓梯正中咁行，行到大堂，成個過程都無人......我下意識大件事，因為無人知，出面個火原來咁大火。 」



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑獨立委員會開案陳詞指發現懷疑為火源位置的天井平台留有大量煙頭。（資料圖片／夏家朗攝）

謝玉華居於宏昌閣204號單位，獨立委員會首席大律師杜淦堃指其單位與起火位置很接近。謝玉華今日以證人身份在聽證會表示，她與丈夫二人同住該單位10多年，在大維修搭棚時，曾影到工人在外面食煙，也會擔心會否火警，也經常聞到家中有煙味，但無投訴。

杜淦堃問謝玉華「你自己有冇見到工人食煙？」她回應「有」，杜淦堃再問「係邊度食煙？」謝回應「搭棚既時候。」杜淦堃再問「你可唔可以講到呢個係咪一個常見嘅情況？謝玉華回應「係。」

居於宏昌閣十多年的謝玉華作供稱，宏福苑大維修開始搭棚時，她己拍攝到有工人吸煙；去年11月底有影片顯示，穿上橙黃色維修工人制服的男子，蹲坐在石屎上吸煙，煙霧彌漫，距離棚架相當近，不遠處便是綠色棚網。（Threads@jackyyy0728）

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有關發泡膠封窗，謝玉華指見工人會用發泡膠封窗並將多餘的發泡膠丟在棚上，之後她很 好少打開窗，因窗外環境十分惡劣，好多垃圾，而她面對的平台，在搭棚前已有好多垃圾，工人做「鎅窗邊」工序時已見好多垃圾。

謝玉華憶述大火當日因身體不適留在家，起初聽到很嘈，突然聽到廚房巨響，看到廚房煙很多，但當時無意識是火災，因曾試過粉塵入屋。她遂致電管理處為何出煙，管理處說不知道會派人上來看。之後，她聽到有人喊「火燭呀快啲走」時還在想：「應該唔會火燭卦，火警鐘都無響。」

續作供的謝玉華談到這裡開如哭泣，曾見到有鄰居大門微開，便跟他們說發生火警：「我當時沒想過咁大件事，只是想落去（樓下）睇。」謝玉華稱，後來才感受到火勢之猛：「幅牆好熱，我無法在樓梯正中咁行，行到大堂，成個過程都無人......我下意識大件事，因為無人知，出面個火原來咁大火。 」謝玉華形容一離開宏昌閣大堂，棚架己燒成火球般跌落。