宏福苑聽證會｜女住戶稱工人吸煙常見 淚述逃生：無人知個火咁大
大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第三場聽證會，下午的聽證會有三位宏福苑居民作供。居於宏昌閣十多年的謝玉華作供稱，宏福苑大維修開始搭棚時，她己拍攝到有工人吸煙，當時也擔心會否引致火警，而因為她對煙味敏感，故經常聞到煙味，亦得知有街坊就此作出投訴。謝玉華又指，單位未封窗時曾見到有工人吸煙，形容他們搭棚時吸煙是常見情況。
謝玉華憶述逃生經過時忍不住哭泣，曾見到有鄰居大門微開，便跟他們說發生火警：「我當時沒想過咁大件事，只是想落去（樓下）睇。」謝玉華稱，後來才感受到火勢之猛：「幅牆好熱，我無法在樓梯正中咁行，行到大堂，成個過程都無人......我下意識大件事，因為無人知，出面個火原來咁大火。 」
謝玉華居於宏昌閣204號單位，獨立委員會首席大律師杜淦堃指其單位與起火位置很接近。謝玉華今日以證人身份在聽證會表示，她與丈夫二人同住該單位10多年，在大維修搭棚時，曾影到工人在外面食煙，也會擔心會否火警，也經常聞到家中有煙味，但無投訴。
杜淦堃問謝玉華「你自己有冇見到工人食煙？」她回應「有」，杜淦堃再問「係邊度食煙？」謝回應「搭棚既時候。」杜淦堃再問「你可唔可以講到呢個係咪一個常見嘅情況？謝玉華回應「係。」
▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣大廈內部環境曝光▼
有關發泡膠封窗，謝玉華指見工人會用發泡膠封窗並將多餘的發泡膠丟在棚上，之後她很 好少打開窗，因窗外環境十分惡劣，好多垃圾，而她面對的平台，在搭棚前已有好多垃圾，工人做「鎅窗邊」工序時已見好多垃圾。
謝玉華憶述大火當日因身體不適留在家，起初聽到很嘈，突然聽到廚房巨響，看到廚房煙很多，但當時無意識是火災，因曾試過粉塵入屋。她遂致電管理處為何出煙，管理處說不知道會派人上來看。之後，她聽到有人喊「火燭呀快啲走」時還在想：「應該唔會火燭卦，火警鐘都無響。」
續作供的謝玉華談到這裡開如哭泣，曾見到有鄰居大門微開，便跟他們說發生火警：「我當時沒想過咁大件事，只是想落去（樓下）睇。」謝玉華稱，後來才感受到火勢之猛：「幅牆好熱，我無法在樓梯正中咁行，行到大堂，成個過程都無人......我下意識大件事，因為無人知，出面個火原來咁大火。 」謝玉華形容一離開宏昌閣大堂，棚架己燒成火球般跌落。