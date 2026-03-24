宏福苑｜居民供稱警鐘沒響、消防喉沒水　嘆謂：曾有很多機會改變

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，居於宏福苑宏盛閣的梁浩軒聽證會上憶述火災當日如何逃出生天，又指原預計宏福苑大維修工程本月完成，可重見天日，但哽咽嘆謂街坊如今各散東西：「我們曾經有很多機會改變，但奈何這件事發生了，我們都無得改變」。



梁浩軒作供時稱，大火發生時當時宏盛閣完全無任何火警鐘聲，又指見到有一男一女鄰居曾移動消防喉轆打算救火，但消防喉轆沒有水「軟癩癩」。梁浩軒指，明明居民很多時候有投訴過，亦留意到有人吸煙，大維修時也有人關注「3億大維修」問題，但卻無法改變這場火。



宏福苑宏盛閣居民梁浩軒指，作供是希望還原事件真相，更多的是希望需要為火災負責的人負上應有責任，或接受懲罰。（任葆穎攝）

梁浩軒在聽證會上講述火災當日情況。當日他因生了病，故在家休息，聽到有雜物掉在地上的聲音時「以為有工人整跌嘢」。至下午約3時10分，他在房間中從親戚的WhatsApp群組中得知宏福苑發生火災。

他及後在下午3時30分左右打算透過電視收看新聞，但已沒有訊號，因此除了開窗聽到聲，只透過網上獲取資訊。當時亦未有聞到任何燒焦的氣味。

▼ 2026年3月24日 大埔宏福苑火災獨立委員會首輪第三場聽證會 ▼



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梁浩軒指，當時完全無任何火警鐘聲，他微微打開窗打算「唞下氣」，再開大一點時便聽到車聲。其家人曾提醒他下樓看情況，但他認為樓下是垃圾站，下去對事件無特別幫助，所以留在家中，待有更多資訊時再作判斷。

然後他從房中出到大廳，其間聽到大門外有雜音，透過電子貓眼，他看到有一男一女在移動消防喉轆打算救火，但消防喉轆沒有水「軟癩癩」。

約下午4時，他打開廳中窗戶時「聞到有味」，加上知道正發生火災，當時便收拾好逃生用品。他續說正當準備離開時，透過貓眼見到走廊有煙，知道不能再等後，便拿自己所能拿到的「求生三寶」便開門離開。他形容當時「啲煙攻到我上半身，鎖門就跑落去」。他事後翻查通話紀錄，確認是在4時20分時致電家人報平安。

大埔宏福苑五級火後狀況。（資料圖片）

梁浩軒記起當日離開時因走廊有煙，因此決定經樓梯逃生，當時樓梯無煙。他跑到大堂時留意到環境很暗，估計應該沒有亮燈；行出去大廈外見到有消防員噴水，及有「黑色水」，我正估算應跑回家還是在大堂等消防員時，留意到地下大堂有單車的地方火光熊熊 ，己經不能走，最後決定沿大堂跑出公園逃生。他留意到當時7、8號單位已經有棚網掉落，最終他在警察指示下跑到安全地方，由大堂跑到安全地方共花了2至3分鐘。

被問到大火前有否擔心工程會造成危險等，梁浩軒指不只是他，又指有時與家人「都想唞氣開窗」，但留意到窗己被覆蓋；有時回家會聞到煙味，雖然他沒有投訴，但有和其他街坊討論過是否有工人吸煙。至於窗戶何時被發泡膠封上，他就指曾因裝修而搬離一段時間，因此不清楚窗戶是何時封上。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，玻璃窗上留有將貼維修時發泡膠的雙面膠。（資料圖片/夏家朗攝）

他最後表示，自己一直在宏福苑居住和長大，自從火災後有想過「為甚麼是我們」，明明他們很多時候都有投訴過，亦留意到有人吸煙，大維修時也有人關注「3億大維修」，稱「之前沒投票，我們是硬食」。

他又指原預計劃今年3月，即現在完成大維修工程，可以重見天日「看見我們心愛的家園」，然後哽咽說因為火災，現時與街坊各散東西，往後未必會有交集。梁浩軒嘆道「我們曾經有很多機會改變，但奈何這件事發生了，我們都無得改變」，表示希望大家珍借眼前人，不要令自己有後悔的事。