拆彈專家｜EOD幕後團隊曝光　三人拆危機：真正任務只有一次機會

拆彈專家是電影，也是外界對警務處爆炸品處理課(EOD)成員的統稱。拍電影可以NG，現實中處理炸彈、軍火及「生化輻核」等危險品或就沒有Take 2。警署警長陳光鴻1999年起調任爆炸品處理課，其後獲挑選接受專業拆彈訓練，成為一位爆炸品處理主任助手，更是隊中最資深成員之一。



陳光鴻在警隊刊物《警聲》訪問說，爆炸品處理其實是一個團隊任務，當爆炸品處理主任身穿近80磅重防爆衣近距離處理爆炸品的一刻，身為助手的他和負責後勤工作的同事，雖不同框，卻在旁邊負責無縫協助。三個無分彼此的拍檔，互相照顧，分別代號被稱為「No.1」、「No.2」及「No.3」。



警務處爆炸品處理課｜陳光鴻（右）與朱烜樞（左）於爆炸品處理課分別擔任No.2和No.3的崗位。（《警聲》）

警務處爆炸品處理課1972年成立，專門處理炸彈、軍火及「生化輻核」等危險品，本月初團隊就曾於古洞一個地盤內，拆解戰時炮彈危機。

三個拍檔雖不同框 卻無縫合作互相照顧

外界常以「拆彈專家」統稱警務處爆炸品處理課成員，陳光鴻在《警聲》訪問說，爆炸品處理其實是一個團隊任務，當爆炸品處理主任身穿近80磅重防爆衣近距離處理爆炸品的一刻，身為助手的他和負責後勤工作的同事，雖不同框，卻在旁邊負責無縫協助。三個無分彼此的拍檔，互相照顧，分別代號被稱為「No.1」、「No.2」及「No.3」。

「No.1雖然經常在鎂光下，但鏡頭外的No.2和No.3也絕非配角，對保障No.1以至現場人員安全尤關重要。」1999年起調任爆炸品處理課、其後獲挑選接受專業拆彈訓練，成為一位爆炸品處理主任助手的陳光鴻這樣說，而他，更是隊中最資深成員之一。

警務處爆炸品處理課｜作為隊中最資深成員之一，陳光鴻（右）希望將經驗傳承。（《警聲》）

拆彈是「4D」工作？

陳光鴻指，爆炸品處理課前輩常形容拆彈的「3D」工作、即骯髒（Dirty）、困難（Difficult）和危險（Dangerous），在他眼中還有第四個D，就是高度要求（Demanding）：「每一次任務，都是對體能、專注力與心理質素的極限考驗，這正是大家面對的4D挑戰。」

27年來，陳光鴻指最難忘的一次行動，是2014年跑馬地發現重達2000磅的二戰空投炸彈，當時炸彈直插地盤，呈豎立狀態，令利用專業儀器銷毁火藥的難度大增。那次的處理經驗，不僅是成功排除危機，亦為其後數年接連發現的戰時炸彈行動累積重要基礎。

警務處爆炸品處理課｜爆炸品處理課人員執行任務時，高度依靠團隊合作。（《警聲》）

No.3後勤成員剛獲後備No.2崗位資格 感謝前輩傾囊相授心法

作為EOD新力軍，朱烜樞2022年通過遴選加入團隊，目前在隊伍負責No.3後勤工作，亦已考獲擔任後備No.2崗位資格。回憶當年考核，需要在負重上斜的體能測試下，並在極度疲倦狀態去完成精細操作的心理挑戰，這些設計正是要還原在真實現場所面對的巨大壓力：「真正出任務時，只有一次機會，因此我們會認真做好每次訓練，寧願平時訓練多流汗，也絕不想實戰時流血。」

朱烜樞常常把握日常工作中的各種機會，向陳光鴻和一眾前輩學藝：「他們從不吝嗇將多年的心法傾囊相授，有時更會借出他們的筆記，一筆一劃的手寫草稿，字裡行間中是一份專業的沉澱，更是人情的傳承。」

陳光鴻指，一個拆彈現場其實亦是警隊「One Force」的專業縮影：「沒有現場與軍裝同事的無縫合作，做好疏散和現場控制，我們便不能在沉靜中化險為夷。危機或許會改變形態，但我確信只要各單位各司其職，一定有能力拆解最危險任務！」