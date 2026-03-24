五月天演唱會｜一文看清入場時間 / 閘口 / 交通安排 / 美食優惠

台灣樂團五月天在啟德主場館舉辦四場《#5525+1 回到那一天》25 週年巡迴演唱會，體育園整合入場時間、閘口、交通安排等，讓觀眾一文看清。



台灣天團「五月天」成團29周年，再來港在啟德主場館舉行演唱會。（啟德體育園）

門票安排

為確保觀眾享有最佳演唱會體驗，園方提醒觀眾出發前做好準備，到快達票（HK Ticketing）指定地點，包括港九新界、廣州及深圳的自助取票機，領取實體門票，可參閱快達票自助取票機地點。 如觀眾需於演唱會當日在啟德體育園領取實體門票，務必提早到達體育園領取，並預留足夠時間入場。

台灣天團「五月天」成團29周年，再來港在啟德主場館舉行演唱會。（啟德體育園）

觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）、中央廣場（較近港鐵啟德站）或美食海灣前往各閘口。一經掃描門票進場後，如需離開，則不得再次進入啟德主場館。入場人士如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，不得附有瓶／杯蓋及任何液體；任何專業攝影器材、平板電腦、自拍棍、任何尺寸大於38厘米x 30厘米x 20厘米的應援物，以及長傘均不可帶入場內。

台灣天團「五月天」成團29周年，再來港在啟德主場館舉行演唱會。（啟德體育園）

入場時間

彩排特別場將於當日下午5時30分開放安檢，晚上7時開始，彩排特別場為時約40分鐘。彩排特別場結束後，原定3月24日場次全部門票將自動作廢失效。此次彩排為免費活動，觀眾不論是否出席3月24日彩排特別場，其所購買的2026年3月24日門票票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），均可獲主辦單位全數退款。主辦單位將於3月25日啟動退款流程，預計七至十日內透過購買時的支付方式完成退款，不需申請。

周三及周五（3月25及27日）的演唱會將於下午5時開放安檢，晚上7時開場。周六及周日（3月28及29日）的演唱會則於下午4時30分開放安檢，同樣於晚上7時開場。為確保享有最佳的觀賞體驗，園方提醒觀眾預留足夠時間寄存限制攜帶的物品及進行安檢，並參照門票上所屬入場閘口，提前到達相應的閘口掃描門票進場，以免影響入場時間。

台灣天團「五月天」成團29周年，再來港在啟德主場館舉行演唱會。（啟德體育園）

交通安排

港鐵：離場時將加密屯馬綫班次，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分由宋皇臺站開出，及11時01分由啟德站開出。

特別巴士路線：專營巴士公司將提供11條特別路線，分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸、機場及港九新界各主要地區。（只限3月25、27至29日）

跨境巴士服務：計劃當日返回內地的觀眾可乘搭體育園安排的跨境巴士，需於營辦商網上平台提早購票；現場不設售票。請預早安排離場交通，以免影響行程。

台灣天團「五月天」成團29周年，再來港在啟德主場館舉行演唱會。（啟德體育園）

的士服務：啟德主場館的士上落客區全面開放。

私家車上落客區：使用私家車的觀眾可在啟德青年運動場下車（只限3月25、27至29日，僅供落客，不設上客），或於啟德沐和街及土瓜灣馬頭角道指定地點上落客。•

停車場：園區停車場僅供已預約或已購買泊車証的車輛使用。

啟德主場館美食優惠

啟德主場館美食優惠

為慶祝五月天成團29周年，啟德主場館特別推出港幣29元限定優惠（只限3月25、27至29日），觀眾可選擇意大利辣肉腸薄餅（半個）、焗叉燒餐包（兩件）或雞肉熱狗棒一份，讓「五迷」在欣賞精彩演出之餘，同步享受味覺盛宴。

➢官方商品售賣處

啟德主場館2樓啟慶匯（近 E 閘口）

啟德零售館2地下中庭

➢#5525+1 扭蛋活動（只限已完成線上報名的觀眾參與）

啟德零售館2地下GF‑006號

台灣天團「五月天」成團29周年，再來港在啟德主場館舉行演唱會。（啟德體育園）

➢#5525+1 留影拍貼機

啟德零售館2一樓L1‑123號

➢STAYREAL PARK「遇見」公園

室內展區：啟德零售館2四樓405–414號

賽車兔兔主題區：北斗園

➢主題展區「與我為5車隊」

美食海灣