52歲科大副教授任輔警　反修例時睹大學遭破壞：想做啲嘢保護學生

香港輔助警察隊今（28日）舉行結業會操，新一批共70名輔警將正式投入警務工作，包括科大公共政策學部及大數據研究所副教授施天藝，他說早於仍就讀大學之時，已希望加入警隊，惟其後因工作緣故離港，投考警隊之夢只好擱置。



2019年社會運動期間，施天藝在大學任職，眼見校園被破壞、警員被起底，基於希望保護學生及校園環境，令他再次燃起加入警隊的念頭，他說：「我自己就好有感觸，即係會覺得希望做一啲嘢，真係可以保護到大家。」



今期輔警警員基本訓練課程共70人畢業，包括54男16女。圖為左起輔警警員歐天穎、施天藝。（董素琛攝）

今期輔警警員基本訓練課程共70人畢業，包括54男16女。圖為左起輔警警員施天藝、歐天穎。（董素琛攝）

施天藝表示，早在讀大學的時候便希望投考警察，惟其後因工作原因要離港，自此便將想法置之腦後。（董素琛攝）

今期輔警警員基本訓練課程共70人畢業，包括54男16女，他們的正職工作包括公務員、機師、大學教職員、金融從業員和醫護人員等。

現年52歲的施天藝於香港科技大學任職內地事務處主任、公共政策學部及大數據研究所副教授，他憶述早於讀大學的時候，已希望投考警察，惟其後因工作原因要離港，自此便將想法置之腦後。他說，再次萌生念頭皆因在2019年社會運動時，眼見大學被破壞、警員被「暴徒」起底等，因而希望與同事一同保護學生及工作環境，「我自己就好有感觸，即係會覺得希望做一啲嘢，真係可以保護到大家。」

至於為何不投考正規警員，施天藝說現時已有穩定的工作，輔警正好給予他選擇，既可圓年少時的「警察夢」，亦可繼續現時的工作，強調任職輔警得到家人及同事的支持。以52歲之齡接受輔警訓練，體能上會否難以支撐？他指， 起初投考時亦會有所擔心，但學習的過程需經嚴格的訓練，挑戰他的潛能，讓他明白年齡並非問題。他又笑言此經歷對同事及學生而言有鼓勵作用，「就可能覺你52歲你都做得，咁我更加得啦。」

警隊形象「一直都好正面」 自我提醒注意行為免損形象

2019年反修例事件期間，警民關係緊張，部份人對警員抱持負面想法。施天藝認為，事件已過多年，現時更要看到社會安定及進步。被問及警隊形象的轉變，他指：「一路都係，我自己覺得係好正面。」他特別提到，身邊朋友等得知他投考輔警均反應正面，認為這更加促使他提醒自己，在日常生活中注意好形象，以免影響警隊的聲譽。

歐天穎指，會考慮於畢業後加入警隊。（董素琛攝）

浸大三年級生冀了解警務工作適合否 考慮畢業後投考警隊

現時在浸會大學就讀社會學學士三年級的歐天穎說，從小的夢想便是要當警察，認為這份工作守護着無數家庭的平安與喜樂。她指，社會學以理論推斷人的行為，認為社會學與輔警工作息息相關，可讓她於平日巡邏的時候更敏銳地觀察社會現象。她說，會考慮於畢業後投身警隊，指加入輔警可讓她了解更多相關工作是否適合自己。她又指，身邊的朋友得知她擔任輔警後均表示十分支持，並認為她訓練的經歷十分寶貴，是日常生活及課本中不會學到的知識。