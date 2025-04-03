梁世光獲任命輔警總監　曾處理反修例風波獲獎章　接替退休楊祖賜

政府今日（3日）宣布，梁世光下周一（7日）起出任香港輔助警察隊總監。梁世光現年57歲，是一間跨國工程集團的營運董事，2021年時成為輔警副總監，同年獲「踏浪者」行動獎章，即參與處理反修例風波。



警務處處長周一鳴（右）頒授委任狀予新委任香港輔助警察隊總監梁世光（左）。（政府新聞處）

1989年成為輔警 為跨國工程集團營運董事

政府今宣布，行政長官李家超委任梁世光出任輔警總監，接替現任楊祖賜。警方表示，梁世光具備多方面行動及管理經驗。於2004年，他獲頒香港輔助警察隊長期服務奬章，並於2014年獲頒第一勳扣。

梁世光現年57歲，是一間跨國工程集團的營運董事。他於1989年8月成為輔警警員，於2014年2月晉升為輔警警司，並於2016年11月升為輔警高級警司，隨後於2017年10月升為輔警總警司。

2021年獲頒「踏浪者」行動獎章

2021年10月，梁世光升為輔警副總監。同年11月，梁世光獲頒「踏浪者」行動紫色警察獎章，即參與處理反修例風波。